Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Майнц
Аугсбург - Майнц: обзор матча 10 февраля 2013
Аугсбург
10.02.2013, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
57'
С. Мельдерс
43'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Майнц
Желтая карточка
М. Паркхерст
90'
Желтая карточка
Ш. Хайн
87'
Замена
Ш. Хайн
️️️️
Т. Вернер
80'
Замена
К. Фогт
️️️️
Я. Моравек
73'
69'
Замена
М. Калиджиури
️️️️
А. Иваншиц
61'
Замена
М. Риссе
️️️️
Э. Сото
ГОЛ! 1:1!
С. Мельдерс
Пас отдал
М. Де Йонг
57'
46'
Замена
Р. Забавник
️️️️
Ж. Диас
45'
+1
Красная карточка
Ш. Паркер
Замена
М. Паркхерст
️️️️
Р. Филп
43'
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Салаи
Пас отдал
Ж. Диас
39'
Желтая карточка
Ж. Диас
8'
Желтая карточка
А. Иваншиц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
19
Элкин Сото
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
28
Андре Хан
ПВ
16
Штефан Хайн
ЦФ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
7
Чинеду Эде
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
4-4-2
13
Маннингер
71
Де Йонг
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
20
Филп
17
Вернер
30
Моравек
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
33
Чжи Донь-Вон
13
Мельдерс
3-3-3-1
28
Веткло
2
Свенссон
27
Кирхгофф
4
Новески
3
Поспех
14
Баумгартлингер
15
Диас
19
Сото
9
Паркер
23
Иваншиц
11
Салаи
17
Вернер
16
Хайн
16
Хайн
17
Вернер
30
Моравек
7
Фогт
7
Фогт
30
Моравек
20
Филп
4
Паркхерст
4
Паркхерст
20
Филп
15
Диас
8
Забавник
8
Забавник
15
Диас
23
Иваншиц
33
Калиджиури
33
Калиджиури
23
Иваншиц
19
Сото
31
Риссе
31
Риссе
19
Сото
Остались в запасе
Аугсбург
Майнц
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
28
Андре Хан
ПВ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
7
Чинеду Эде
ЦП
33
Хайнц Мюллер
ВР
25
Ники Зимлинг
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
28
Андре Хан
ПВ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
Остались в запасе
7
Чинеду Эде
ЦП
33
Хайнц Мюллер
ВР
25
Ники Зимлинг
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Аугсбург - Майнц
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+