Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Айнтрахт
Майнц - Айнтрахт: обзор матча 28 апреля 2013
Майнц
28.04.2013, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Айнтрахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Айнтрахт
Замена
Ш. Белл
️️️️
М. Калиджиури
85'
81'
Желтая карточка
М. Ланиг
80'
Замена
М. Ланиг
️️️️
М. Штендера
Замена
Ч. Эде
️️️️
Р. Забавник
66'
64'
Замена
С. Лакич
️️️️
Ш. Айхнер
64'
Замена
О. Ошшен
️️️️
Т. Инуи
Замена
Н. Зимлинг
️️️️
Э. Сото
46'
27'
Желтая карточка
С. Челоцци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
33
Марко Калиджиури
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
29
Штефан Айхнер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
7
Чинеду Эде
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Айнтрахт
1
Айкут Озер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
25
Оливье Ошшен
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
4-1-5
28
Веткло
8
Забавник
4
Новески
2
Свенссон
3
Поспех
14
Баумгартлингер
19
Сото
9
Мюллер
9
Паркер
23
Иваншиц
33
Калиджиури
3-2-4-1
1
Николов
22
Челоцци
23
Андерсон Бамба
23
Русс
2
Юнг
15
Джакпа
18
Штендера
17
Роде
14
Майер
29
Айхнер
14
Инуи
8
Забавник
7
Эде
7
Эде
8
Забавник
33
Калиджиури
16
Белл
16
Белл
33
Калиджиури
19
Сото
25
Зимлинг
25
Зимлинг
19
Сото
18
Штендера
13
Ланиг
13
Ланиг
18
Штендера
14
Инуи
25
Ошшен
25
Ошшен
14
Инуи
29
Айхнер
29
Лакич
29
Лакич
29
Айхнер
Остались в запасе
Майнц
Айнтрахт
1
Лорис Кариус
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Томас Тухель
1
Айкут Озер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
1
Айкут Озер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Майнц - Айнтрахт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Айнтрахт
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+