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Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия Д
Майнц - Боруссия Д: обзор матча 24 ноября 2012
Майнц
24.11.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
4'
М. Калиджиури
11'
Р. Левандовски
43'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Боруссия Д
Замена
И. Класнич
️️️️
Н. Мюллер
85'
82'
Замена
И. Перишич
️️️️
М. Гетце
Желтая карточка
Б. Свенссон
81'
Желтая карточка
Н. Мюллер
75'
73'
Замена
К. Гросскройц
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
Н. Рукавица
️️️️
А. Иваншиц
63'
Желтая карточка
Р. Забавник
62'
Замена
М. Риссе
️️️️
М. Калиджиури
46'
Желтая карточка
А. Салаи
45'
+1
43'
ГОЛ! 1:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Гетце
34'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
И. Гюндоган
11'
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
ГОЛ! 1:0!
М. Калиджиури
Пас отдал
Э. Сото
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
31
Марсель Риссе
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
14
Иван Перишич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-1-4-1
28
Веткло
8
Забавник
4
Новески
2
Свенссон
3
Поспех
14
Баумгартлингер
23
Иваншиц
33
Калиджиури
9
Мюллер
19
Сото
11
Салаи
3-2-2-2-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
3
Суботич
15
Хуммельс
26
Пищек
29
Шмельцер
16
Блащиковски
20
Гюндоган
18
Ройс
27
Гетце
9
Левандовски
23
Иваншиц
13
Рукавица
13
Рукавица
23
Иваншиц
33
Калиджиури
31
Риссе
31
Риссе
33
Калиджиури
9
Мюллер
39
Класнич
39
Класнич
9
Мюллер
27
Гетце
14
Перишич
14
Перишич
27
Гетце
16
Блащиковски
6
Гросскройц
6
Гросскройц
16
Блащиковски
20
Гюндоган
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
20
Гюндоган
Остались в запасе
Майнц
Боруссия Д
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
8
Юджен Полански
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
8
Юджен Полански
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Майнц - Боруссия Д
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Мева Арена
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