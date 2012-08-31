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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Гройтер Фюрт
Майнц - Гройтер Фюрт: обзор матча 31 августа 2012
Майнц
31.08.2012, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Гройтер Фюрт
67'
Ф. Клаус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Гройтер Фюрт
90'
+1
Желтая карточка
И. Аземи
90'
Замена
Т. Пецос
️️️️
Ф. Клаус
Замена
Ю. Малли
️️️️
А. Салаи
85'
Замена
М. Риссе
️️️️
Н. Мюллер
79'
Замена
Ю. Полански
️️️️
Ю. Баумгартлингер
79'
67'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Клаус
Пас отдал
И. Аземи
66'
Замена
Т. Пецос
️️️️
Б. Нехриг
65'
Замена
И. Аземи
️️️️
С. Сарарер
34'
Желтая карточка
Г. Шмидтгаль
26'
Желтая карточка
М. Пекович
Желтая карточка
Н. Новески
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
6
Генрих Шмидтгаль
ЛП
23
Серкан Сарарер
ЛВ
13
Милорад Пекович
ОП
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
13
Себастьян Тирала
ЦП
11
Тобиас Миккельсен
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
33
Илир Аземи
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
3-1-4-2
28
Веткло
26
Бунгерт
27
Кирхгофф
4
Новески
14
Баумгартлингер
23
Иваншиц
19
Сото
9
Мюллер
33
Калиджиури
13
Чупо-Мотинг
11
Салаи
3-1-4-1-1
31
Грюн
7
Нехриг
19
Кляйне
3
Маврай
13
Пекович
8
Фюрстнер
30
Клаус
7
Приб
6
Шмидтгаль
23
Сарарер
24
Фалл
14
Баумгартлингер
8
Полански
8
Полански
14
Баумгартлингер
9
Мюллер
31
Риссе
31
Риссе
9
Мюллер
11
Салаи
10
Малли
10
Малли
11
Салаи
23
Сарарер
33
Аземи
33
Аземи
23
Сарарер
7
Нехриг
6
Пецос
6
Пецос
7
Нехриг
Остались в запасе
Майнц
Гройтер Фюрт
1
Лорис Кариус
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
13
Себастьян Тирала
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
11
Тобиас Миккельсен
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
Остались в запасе
13
Себастьян Тирала
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
11
Тобиас Миккельсен
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Майк Бюскенс
Статистика матча Майнц - Гройтер Фюрт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Мева Арена
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