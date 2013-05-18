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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Майнц
Штутгарт - Майнц: обзор матча 18 мая 2013
Штутгарт
18.05.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 2
Завершен
Майнц
22'
К. Веткло (АГ)
33'
А. Бока
16'
Ч. Эде
42'
Н. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Майнц
Замена
Т. Хогланд
️️️️
Г. Сакаи
87'
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
А. Максим
77'
76'
Замена
Э. Сото
️️️️
Ю. Малли
76'
Замена
Б. Саллер
️️️️
А. Иваншиц
Замена
Ф. Македа
️️️️
С. Оказаки
71'
68'
Замена
Ш. Паркер
️️️️
Ч. Эде
42'
ГОЛ! 2:2!
Н. Мюллер
Желтая карточка
К. Гентнер
37'
ГОЛ! 2:1!
А. Бока
Пас отдал
В. Ибишевич
33'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Веткло
22'
16'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Эде
Пас отдал
Н. Мюллер
Желтая карточка
С. Ульрайх
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Артур Бока
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
7
Чинеду Эде
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Штутгарт
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
9
Федерико Македа
ЦФ
Майнц
26
Кристиан Матениа
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
5
Бенедикт Саллер
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
25
Петар Слискович
ЦФ
3-2-2-3
26
Ульрайх
35
Таски
5
Нидермайер
2
Сакаи
15
Бока
3
Молинаро
4
Гентнер
44
Максим
22
Харник
11
Ибишевич
30
Оказаки
4-1-4-1
28
Веткло
3
Поспех
16
Белл
26
Бунгерт
8
Забавник
14
Баумгартлингер
23
Иваншиц
9
Мюллер
25
Зимлинг
7
Эде
10
Малли
2
Сакаи
2
Хогланд
2
Хогланд
2
Сакаи
44
Максим
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
44
Максим
30
Оказаки
9
Македа
9
Македа
30
Оказаки
23
Иваншиц
5
Саллер
5
Саллер
23
Иваншиц
7
Эде
9
Паркер
9
Паркер
7
Эде
10
Малли
19
Сото
19
Сото
10
Малли
Остались в запасе
Штутгарт
Майнц
7
Кевин Штегер
АП
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
26
Кристиан Матениа
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
25
Петар Слискович
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
7
Кевин Штегер
АП
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
25
Петар Слискович
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Штутгарт - Майнц
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
МХПАрена
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