Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Майнц
Гамбург - Майнц: обзор матча 17 ноября 2012
Гамбург
17.11.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Майнц
63'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Майнц
Желтая карточка
Х. Сон
90'
+1
Замена
Д. Брума
️️️️
Р. ван дер Ваарт
88'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Т. Арслан
79'
76'
Замена
Н. Мюллер
️️️️
М. Калиджиури
73'
Замена
Э. Сото
️️️️
М. Риссе
73'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Ю. Полански
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
63'
Замена
Д. Аого
️️️️
М. Янсен
60'
25'
Желтая карточка
З. Поспех
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
9
Шоун Паркер
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
10
Юнус Малли
АП
3-3-2-2
15
Адлер
16
Вестерманн
28
Мансьенн
2
Дикмайер
7
Янсен
30
Арслан
47
Бадель
7
Сон
8
ван дер Ваарт
9
Руднев
9
Байстер
3-2-4-1
28
Веткло
27
Кирхгофф
2
Свенссон
4
Новески
3
Поспех
15
Диас
8
Полански
31
Риссе
33
Калиджиури
23
Иваншиц
11
Салаи
8
ван дер Ваарт
25
Брума
25
Брума
8
ван дер Ваарт
7
Янсен
3
Аого
3
Аого
7
Янсен
30
Арслан
8
Ринкон
8
Ринкон
30
Арслан
33
Калиджиури
9
Мюллер
9
Мюллер
33
Калиджиури
31
Риссе
19
Сото
19
Сото
31
Риссе
8
Полански
10
Малли
10
Малли
8
Полански
Остались в запасе
Гамбург
Майнц
33
Ярослав Дробны
ВР
8
Роберт Теше
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
1
Лорис Кариус
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
8
Роберт Теше
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Гамбург - Майнц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Новости команд
Все
Гамбург
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+