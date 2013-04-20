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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Майнц
Боруссия Д - Майнц: обзор матча 20 апреля 2013
Боруссия Д
20.04.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Майнц
2'
М. Ройс
86'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Майнц
88'
Желтая карточка
К. Веткло
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Л. Пищек
86'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
М. Ройс
85'
81'
Замена
М. Калиджиури
️️️️
Н. Рукавица
Желтая карточка
М. Шмельцер
78'
76'
Желтая карточка
Н. Зимлинг
Замена
Ю. Шибер
️️️️
М. Гетце
73'
69'
Замена
Н. Мюллер
️️️️
Ш. Паркер
67'
Желтая карточка
Ш. Белл
Замена
К. Гросскройц
️️️️
Я. Блащиковски
61'
56'
Замена
А. Салаи
️️️️
М. Риссе
Желтая карточка
М. Хуммельс
40'
Желтая карточка
М. Ройс
31'
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Нури Шахин
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
3
Зденек Поспех
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
(К)
ЦЗ
16
Штефан Белл
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
25
Ники Зимлинг
ОП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Юнус Малли
АП
31
Марсель Риссе
ПП
9
Шоун Паркер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
8
Радослав Забавник
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
33
Марко Калиджиури
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
3
Суботич
15
Хуммельс
26
Пищек
8
Шахин
20
Гюндоган
27
Гетце
18
Ройс
16
Блащиковски
9
Левандовски
4-2-2-1-1
28
Веткло
16
Белл
2
Свенссон
4
Новески
3
Поспех
25
Зимлинг
14
Баумгартлингер
31
Риссе
13
Рукавица
10
Малли
9
Паркер
16
Блащиковски
6
Гросскройц
6
Гросскройц
16
Блащиковски
18
Ройс
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
18
Ройс
27
Гетце
20
Шибер
20
Шибер
27
Гетце
13
Рукавица
33
Калиджиури
33
Калиджиури
13
Рукавица
9
Паркер
9
Мюллер
9
Мюллер
9
Паркер
31
Риссе
11
Салаи
11
Салаи
31
Риссе
Остались в запасе
Боруссия Д
Майнц
32
Леонардо Биттенкурт
АП
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
8
Радослав Забавник
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
8
Радослав Забавник
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Боруссия Д - Майнц
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 17:25 (прямая)
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