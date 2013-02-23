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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вольфсбург
Майнц - Вольфсбург: обзор матча 23 февраля 2013
Майнц
23.02.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
5'
Н. Зимлинг
15'
Налдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Вольфсбург
87'
Замена
И. Перишич
️️️️
Б. Дост
82'
Замена
Р. Родригес
️️️️
Виейринья
Замена
М. Риссе
️️️️
Ж. Диас
74'
Желтая карточка
Н. Зимлинг
72'
Замена
Ч. Эде
️️️️
А. Иваншиц
58'
Замена
М. Калиджиури
️️️️
Э. Сото
54'
42'
Желтая карточка
С. Кьер
39'
Желтая карточка
Диего
34'
Замена
С. Кьер
️️️️
И. Олич
30'
Красная карточка
А. Мадлунг
15'
ГОЛ! 1:1!
Налдо
Пас отдал
Я. Полак
ГОЛ! 1:0!
Н. Зимлинг
Пас отдал
А. Салаи
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
19
Элкин Сото
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
8
Ян Полак
ЦП
10
Диего
АП
12
Бас Дост
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
7
Чинеду Эде
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
7
Томас Каленберг
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
30
Йохандри Ороско
ЦФ
4-1-4-1
28
Веткло
15
Диас
4
Новески
2
Свенссон
3
Поспех
14
Баумгартлингер
19
Сото
23
Иваншиц
9
Мюллер
25
Зимлинг
11
Салаи
3-3-1-1-2
16
Бенальо
39
Мадлунг
27
Налдо
20
Виейринья
20
Хасебе
7
Жозуэ
4
Шефер
8
Полак
10
Диего
40
Олич
12
Дост
23
Иваншиц
7
Эде
7
Эде
23
Иваншиц
15
Диас
31
Риссе
31
Риссе
15
Диас
19
Сото
33
Калиджиури
33
Калиджиури
19
Сото
12
Дост
14
Перишич
14
Перишич
12
Дост
20
Виейринья
13
Родригес
13
Родригес
20
Виейринья
40
Олич
24
Кьер
24
Кьер
40
Олич
Остались в запасе
Майнц
Вольфсбург
33
Хайнц Мюллер
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Томас Тухель
1
Марвин Хитц
ВР
7
Томас Каленберг
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
30
Йохандри Ороско
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
7
Томас Каленберг
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
30
Йохандри Ороско
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Майнц - Вольфсбург
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Мева Арена
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