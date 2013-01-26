Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Майнц
Гройтер Фюрт - Майнц: обзор матча 26 января 2013
Гройтер Фюрт
26.01.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Майнц
53'
А. Салаи
65'
Ю. Малли
84'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гройтер Фюрт - Майнц
85'
Замена
Ч. Эде
️️️️
Ю. Малли
84'
ГОЛ! 0:3!
А. Салаи
Пас отдал
М. Риссе
Желтая карточка
Ш. Фюрстнер
76'
74'
Желтая карточка
Н. Мюллер
70'
Желтая карточка
А. Салаи
Замена
Ю. Пак
️️️️
З. Штибер
69'
67'
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
А. Иваншиц
65'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Малли
53'
ГОЛ! 0:1!
А. Салаи
46'
Замена
М. Риссе
️️️️
М. Калиджиури
Замена
Н. Джурдич
️️️️
К. Нете
46'
13'
Желтая карточка
Ю. Малли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
13
Милорад Пекович
ОП
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
21
Роберт Зиллнер
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
9
Кристофер Нете
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Николай Мюллер
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
46
Юн-Бин Пак
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
7
Чинеду Эде
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Хесль
21
Баба
3
Маврай
25
Циммерманн
19
Кляйне
13
Пекович
8
Фюрстнер
21
Зиллнер
10
Штибер
23
Сарарер
9
Нете
4-1-3-1-1
28
Веткло
3
Поспех
4
Новески
2
Свенссон
15
Диас
14
Баумгартлингер
9
Мюллер
23
Иваншиц
33
Калиджиури
10
Малли
11
Салаи
10
Штибер
46
Пак
46
Пак
10
Штибер
10
Штибер
18
Асамоа
18
Асамоа
10
Штибер
9
Нете
28
Джурдич
28
Джурдич
9
Нете
10
Малли
7
Эде
7
Эде
10
Малли
23
Иваншиц
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
23
Иваншиц
33
Калиджиури
31
Риссе
31
Риссе
33
Калиджиури
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Майнц
31
Макс Грюн
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
Главный тренер
Майк Бюскенс
33
Хайнц Мюллер
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Гройтер Фюрт - Майнц
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
Новости команд
Все
Гройтер Фюрт
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
2022.04.23 18:36
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
2022.04.23 17:32
4
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
2022.03.19 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
2022.03.13 23:18
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+