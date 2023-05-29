Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гаэтан Карлен - статистика

Завершил карьеру
7 июня 1993 (33), Сьон
#11 | Нападающий
186 см
Швейцария
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сьон
19
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Санкт-Галлен
4 : 0
29.05.2023
Сьон
70' - 90'
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Сьон
1 : 2
25.05.2023
Люцерн
82' - 90'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Серветт
5 : 0
13.05.2023
Сьон
1' - 86'
28'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Сьон
0 : 1
06.05.2023
Винтертур
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Цюрих
2 : 2
30.04.2023
Сьон
1' - 66'
60'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Сьон
1 : 2
27.04.2023
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Лугано
2 : 0
23.04.2023
Сьон
88' - 90'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Сьон
2 : 2
08.04.2023
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Янг Бойз
4 : 0
11.03.2023
Сьон
82' - 90'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Сьон
1 : 1
05.03.2023
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Сьон
0 : 4
25.02.2023
Санкт-Галлен
70' - 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Базель
3 : 1
11.02.2023
Сьон
74' - 90'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Сьон
0 : 1
05.02.2023
Цюрих
78' - 90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Серветт
2 : 2
29.01.2023
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Сьон
2 : 3
22.01.2023
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Сьон
2 : 7
12.11.2022
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Базель
0 : 0
06.11.2022
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
0 : 1
30.10.2022
Цюрих
80' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Янг Бойз
1 : 1
22.10.2022
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Винтертур
1 : 0
18.10.2022
Сьон
59' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
2 : 0
15.10.2022
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
4 : 4
08.10.2022
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 3
02.10.2022
Винтертур
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Санкт-Галлен
1 : 2
10.09.2022
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
2 : 1
03.09.2022
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Люцерн
2 : 0
27.08.2022
Сьон
53' - 90'
63'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Сьон
2 : 2
13.08.2022
Грассхоппер
66' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Цюрих
0 : 3
07.08.2022
Сьон
77' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Сьон
0 : 0
30.07.2022
Серветт
70' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Сьон
0 : 3
24.07.2022
Янг Бойз
64' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лугано
2 : 3
17.07.2022
Сьон
72' - 90'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
2
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
5
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
1
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
2
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
8
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+