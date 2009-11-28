Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат России. Молодежное первенство, 30 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 29 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 28 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 27 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 26 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 25 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 24 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 21 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 20 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 19 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 18 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 17 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 16 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 15 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 14 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 13 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 8 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 7 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 6 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 5 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 4 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 3 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 2 тур
Чемпионат России. Молодежное первенство, 1 тур