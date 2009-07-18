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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Химки (мол)
Томь (мол) - Химки (мол): обзор матча 18 июля 2009
Томь (мол)
18.07.2009, суббота, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 14 тур
1 : 1
Завершен
Химки (мол)
73'
Р. Грохин
62'
А. Мамонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Химки (мол)
Замена
И. Шамарин
️️️️
А. Гальперин
Желтая карточка
А. Овсов
Желтая карточка
Д. Воронов
ГОЛ! 1:1!
Р. Грохин
Замена
Д. Ефремов
️️️️
И. Туев
Замена
И. Вахрушев
️️️️
Н. Коновалов
Замена
А. Овсов
️️️️
А. Сергеев
ГОЛ! 0:1!
А. Мамонов
Желтая карточка
А. Логашов
Замена
С. Воронов
️️️️
В. Гапонов
Замена
Р. Грохин
️️️️
А. Якимов
Замена
Р. Жариков
️️️️
К. Сашилин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Егор Ридош
ВР
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
29
Никита Коновалов
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
89
Алексей Якимов
ЦЗ
17
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
90
Денис Пшеничников
ЦП
0
Константин Сашилин
ЦП
8
Валентин Гапонов
ЦФ
14
Александр Зобнин
ЦФ
Химки (мол)
27
Михаил Комаров
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
5
Анатолий Беляков
ЦЗ
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
31
Аркадий Гальперин
ЦП
7
Михаил Тимофеев
ЦП
2
Александр Сергеев
ЦФ
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
Томь (мол)
96
Иван Перфильев
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
71
Роман Грохин
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
43
Роман Жариков
ЦФ
11
Сергей Воронов
ЦФ
Химки (мол)
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
10
Александр Овсов
ЦП
25
Иван Шамарин
ЦП
0
Александр Казаков
ЦП
3-2-2-2
1
Ридош
89
Якимов
17
Матвиенко
4
Воронов
42
Туев
29
Коновалов
90
Пшеничников
0
Сашилин
14
Зобнин
8
Гапонов
3-2-2-3
27
Комаров
0
Крыжановский
5
Беляков
0
Бутрин
43
Логашов
99
Морозов
31
Гальперин
7
Тимофеев
24
Мамонов
0
Нечушкин
2
Сергеев
89
Якимов
71
Грохин
71
Грохин
89
Якимов
0
Сашилин
43
Жариков
43
Жариков
0
Сашилин
8
Гапонов
11
Воронов
11
Воронов
8
Гапонов
29
Коновалов
15
Вахрушев
15
Вахрушев
29
Коновалов
42
Туев
85
Ефремов
85
Ефремов
42
Туев
2
Сергеев
10
Овсов
10
Овсов
2
Сергеев
31
Гальперин
25
Шамарин
25
Шамарин
31
Гальперин
Остались в запасе
Томь (мол)
Химки (мол)
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
96
Иван Перфильев
ВР
0
Александр Казаков
ЦП
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
Остались в запасе
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
96
Иван Перфильев
ВР
Остались в запасе
0
Александр Казаков
ЦП
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
Статистика матча Томь (мол) - Химки (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Информация о матче
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
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Химки (мол)
«Химки» прекратят существование
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2017.05.17 11:58
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2017.05.13 16:52
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2017.05.05 15:52
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2017.04.30 12:51
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2025.05.29 13:57
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Объявлены судьи матчей «Спартак» – «Динамо», «Локомотив» – «Зенит» и других игр 22-го тура РПЛ
2023.04.05 14:22
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2020.10.29 12:59
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