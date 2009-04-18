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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Химки (мол) - ЦСКА (мол)
Химки (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 18 апреля 2009
Химки (мол)
18.04.2009, суббота, 12:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 5 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА (мол)
10'
А. Мамонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки (мол) - ЦСКА (мол)
Желтая карточка
М. Комаров
+1
+1
Желтая карточка
А. Григорьев
Замена
И. Шамарин
️️️️
А. Алексеев
Замена
С. Нечушкин
️️️️
А. Мамонов
Замена
М. Федоров
️️️️
А. Киселев
Желтая карточка
Д. Замешаев
Замена
Е. Шеренков
️️️️
А. Никитин
Желтая карточка
А. Алексеев
Замена
Д. Замешаев
️️️️
Г. Болайи Осени
Замена
Р. Жезус
️️️️
А. Заболотный
Желтая карточка
И. Крыжановский
Замена
М. Комаров
️️️️
Д. Бородин
Замена
И. Джалилов
️️️️
С. Федотов
Желтая карточка
А. Киселев
ГОЛ! 1:0!
А. Мамонов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки (мол)
23
Дмитрий Бородин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
5
Анатолий Беляков
ЦЗ
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
31
Аркадий Гальперин
ЦП
7
Михаил Тимофеев
ЦП
10
Александр Овсов
ЦП
37
Алексей Алексеев
ЦФ
2
Александр Сергеев
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
ЦСКА (мол)
25
Артур Нигматуллин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
13
Александр Кудрявцев
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Йелле Гус
Химки (мол)
27
Михаил Комаров
ВР
25
Иван Шамарин
ЦП
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
90
Александр Старых
ЦФ
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
0
Евгений Шеренков
ЦП
10
Максим Федоров
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
60
Рикардо Жезус
ЦФ
4-3-3
23
Бородин
99
Морозов
5
Беляков
0
Крыжановский
0
Бутрин
31
Гальперин
7
Тимофеев
10
Овсов
24
Мамонов
2
Сергеев
37
Алексеев
3-2-2-2
25
Нигматуллин
20
Столяренко
4
Никитин
85
Григорьев
8
Федотов
88
Эркин
13
Кудрявцев
20
Киселев
91
Заболотный
0
Осени
24
Мамонов
0
Нечушкин
0
Нечушкин
24
Мамонов
37
Алексеев
25
Шамарин
25
Шамарин
37
Алексеев
23
Бородин
27
Комаров
27
Комаров
23
Бородин
0
Осени
44
Замешаев
44
Замешаев
0
Осени
4
Никитин
0
Шеренков
0
Шеренков
4
Никитин
20
Киселев
10
Федоров
10
Федоров
20
Киселев
8
Федотов
3
Джалилов
3
Джалилов
8
Федотов
91
Заболотный
60
Жезус
60
Жезус
91
Заболотный
Остались в запасе
Химки (мол)
ЦСКА (мол)
90
Александр Старых
ЦФ
12
Станислав Плохих
ВР
77
Юрий Петраков
ПП
Главный тренер
Йелле Гус
Остались в запасе
90
Александр Старых
ЦФ
Остались в запасе
12
Станислав Плохих
ВР
77
Юрий Петраков
ПП
Главный тренер
Йелле Гус
Статистика матча Химки (мол) - ЦСКА (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
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