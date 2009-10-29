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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Раменское - Химки (мол)
Раменское - Химки (мол): обзор матча 29 октября 2009
Раменское
29.10.2009, четверг, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 27 тур
7 : 0
Завершен
Химки (мол)
23'
М. Гаджиев
31'
В. Соболев
44'
И. Темников
49'
Д. Никитинский
52'
М. Кузяев
67'
А. Колодко
81'
М. Плопа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раменское - Химки (мол)
Желтая карточка
М. Кузяев
ГОЛ! 7:0!
М. Плопа
Замена
К. Кулешов
️️️️
В. Юрченко
Желтая карточка
Г. Оганесян
ГОЛ! 6:0!
А. Колодко
Замена
Д. Моц
️️️️
Э. Махмудов
Замена
А. Анисимов
️️️️
В. Соболев
Замена
Г. Оганесян
️️️️
Э. Энтони Стивенс
Замена
А. Сергеев
️️️️
А. Бутывский
Замена
М. Плопа
️️️️
Е. Мальков
Замена
С. Нечушкин
️️️️
А. Гальперин
ГОЛ! 5:0!
М. Кузяев
ГОЛ! 4:0!
Д. Никитинский
Замена
К. Морозов
️️️️
К. Киселев
Замена
А. Ребров
️️️️
В. Чилюшкин
Замена
Д. Никитинский
️️️️
И. Темников
Замена
А. Беляков
️️️️
А. Бутрин
Замена
Д. Чудайкин
️️️️
А. Звезинцев
ГОЛ! 3:0!
И. Темников
ГОЛ! 2:0!
В. Соболев
ГОЛ! 1:0!
М. Гаджиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
13
Михаил Кузяев
ЦЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
91
Махач Гаджиев
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
53
Александр Колодко
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
0
Владимир Юрченко
ЦФ
Химки (мол)
0
Александр Звезинцев
ВР
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
2
Ненад Настич
ЦЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
10
Александр Овсов
ЦП
7
Михаил Тимофеев
ЦП
0
Дмитрий Подрезов
ЦП
31
Аркадий Гальперин
ЦП
0
Кирилл Киселев
ЦП
0
Артем Бутывский
ЦФ
0
Эррол Энтони Стивенс
ЦФ
Раменское
32
Артем Ребров
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
21
Артем Анисимов
ЦП
0
Даниил Моц
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
Химки (мол)
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
5
Анатолий Беляков
ЦЗ
20
Гор Оганесян
ЦП
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
2
Александр Сергеев
ЦФ
4-5-1
24
Чилюшкин
27
Молодцов
13
Кузяев
3
Мальков
11
Темников
19
Соболев
91
Гаджиев
53
Колодко
8
Махмудов
38
Зинович
0
Юрченко
2-5-1-2
0
Звезинцев
0
Бутрин
2
Настич
7
Тимофеев
0
Подрезов
31
Гальперин
0
Киселев
19
Стрельцов
10
Овсов
0
Стивенс
0
Бутывский
0
Юрченко
9
Кулешов
9
Кулешов
0
Юрченко
19
Соболев
21
Анисимов
21
Анисимов
19
Соболев
8
Махмудов
0
Моц
0
Моц
8
Махмудов
24
Чилюшкин
32
Ребров
32
Ребров
24
Чилюшкин
3
Мальков
3
Плопа
3
Плопа
3
Мальков
11
Темников
7
Никитинский
7
Никитинский
11
Темников
31
Гальперин
0
Нечушкин
0
Нечушкин
31
Гальперин
0
Бутывский
2
Сергеев
2
Сергеев
0
Бутывский
0
Бутрин
5
Беляков
5
Беляков
0
Бутрин
0
Стивенс
20
Оганесян
20
Оганесян
0
Стивенс
0
Звезинцев
0
Чудайкин
0
Чудайкин
0
Звезинцев
0
Киселев
99
Морозов
99
Морозов
0
Киселев
Остались в запасе
Раменское
Химки (мол)
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
Остались в запасе
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
Остались в запасе
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
Статистика матча Раменское - Химки (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сатурн, 2-е поле
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