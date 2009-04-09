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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Химки (мол)
Кр. Советов (мол) - Химки (мол): обзор матча 09 апреля 2009
Кр. Советов (мол)
09.04.2009, четверг, 12:30
Чемпионат России. Молодежное первенство, 4 тур
1 : 0
Завершен
Химки (мол)
15'
А. Салугин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Химки (мол)
Замена
А. Редя
️️️️
Д. Костяев
Замена
В. Куров
️️️️
Н. Антонов
Замена
А. Овсов
️️️️
Ю. Кириллов
Замена
С. Нечушкин
️️️️
А. Мамонов
Замена
И. Цаллагов
️️️️
Е. Песегов
Замена
В. Рушницкий
️️️️
А. Салугин
Замена
Д. Подрезов
️️️️
Р. Разделкин
Замена
А. Москвин
️️️️
Д. Юрченко
Замена
Е. Попков
️️️️
В. Игнатьев
Желтая карточка
С. Шустиков
Желтая карточка
А. Гальперин
ГОЛ! 1:0!
А. Салугин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Давид Юрченко
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
0
Иван Ткаченко
ЦЗ
2
Никита Антонов
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Роман Разделкин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
Химки (мол)
27
Михаил Комаров
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Анатолий Беляков
ЦЗ
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
31
Аркадий Гальперин
ЦП
7
Михаил Тимофеев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
37
Алексей Алексеев
ЦФ
0
Марко Шимич
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
77
Артем Москвин
ВР
2
Андрей Редя
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
12
Евгений Попков
ЦП
0
Виталий Куров
ЦП
0
Дмитрий Подрезов
ЦП
22
Виталий Рушницкий
ЦФ
Химки (мол)
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
25
Иван Шамарин
ЦП
10
Александр Овсов
ЦП
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
2
Александр Сергеев
ЦФ
3-2-2-1
1
Юрченко
2
Друковский
66
Политевич
6
Шустиков
43
Костяев
20
Игнатьев
10
Разделкин
7
Песегов
77
Салугин
4-3-3
27
Комаров
43
Логашов
5
Беляков
0
Крыжановский
33
Гапон
31
Гальперин
7
Тимофеев
42
Кириллов
24
Мамонов
0
Шимич
37
Алексеев
20
Игнатьев
12
Попков
12
Попков
20
Игнатьев
2
Антонов
0
Куров
0
Куров
2
Антонов
10
Разделкин
0
Подрезов
0
Подрезов
10
Разделкин
43
Костяев
2
Редя
2
Редя
43
Костяев
77
Салугин
22
Рушницкий
22
Рушницкий
77
Салугин
1
Юрченко
77
Москвин
77
Москвин
1
Юрченко
7
Песегов
15
Цаллагов
15
Цаллагов
7
Песегов
42
Кириллов
10
Овсов
10
Овсов
42
Кириллов
24
Мамонов
0
Нечушкин
0
Нечушкин
24
Мамонов
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Химки (мол)
25
Иван Шамарин
ЦП
2
Александр Сергеев
ЦФ
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
Остались в запасе
Остались в запасе
25
Иван Шамарин
ЦП
2
Александр Сергеев
ЦФ
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Химки (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Информация о матче
Стадион:
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Химки (мол)
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