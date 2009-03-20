Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Химки (мол)
Динамо (мол) - Химки (мол): обзор матча 20 марта 2009
Динамо (мол)
20.03.2009, пятница, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 2 тур
1 : 0
Завершен
Химки (мол)
61'
Ф. Смолов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Химки (мол)
Замена
И. Логуа
️️️️
Ф. Смолов
Желтая карточка
М. Тимофеев
Замена
Р. Панин
️️️️
К. Курочкин
Желтая карточка
А. Овсов
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
Замена
В. Моргошия
️️️️
А. Юсупов
Желтая карточка
А. Юсупов
Замена
М. Комаров
️️️️
Д. Бородин
Замена
А. Гальперин
️️️️
Я. Тапани Виртанен
Замена
И. Шамарин
️️️️
Ю. Кириллов
Замена
С. Нечушкин
️️️️
М. Шимич
Замена
И. Лаврухин
️️️️
А. Овсов
Замена
Р. Махмутов
️️️️
В. Свежов
Желтая карточка
А. Беляков
Желтая карточка
В. Свежов
Желтая карточка
А. Лобков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
19
Владимир Рыховский
ЦП
10
Денис Скепский
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
0
Кирилл Курочкин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Химки (мол)
23
Дмитрий Бородин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Анатолий Беляков
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
7
Михаил Тимофеев
ЦП
10
Александр Овсов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
0
Марко Шимич
ЦФ
0
Яни Тапани Виртанен
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
Динамо (мол)
1
Алексей Карасевич
ВР
9
Роман Панин
ВР
71
Юрий Медведев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
0
Вахтанг Моргошия
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
Химки (мол)
27
Михаил Комаров
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
4
Иван Лаврухин
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
31
Аркадий Гальперин
ЦП
25
Иван Шамарин
ЦП
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
3-5-1-1
1
Шунин
32
Терехов
71
Денисов
69
Лобков
13
Замалиев
0
Курочкин
4
Юсупов
6
Свежов
10
Скепский
19
Рыховский
90
Смолов
3-3-3
23
Бородин
5
Беляков
5
Зиновьев
33
Гапон
7
Тимофеев
10
Овсов
42
Кириллов
24
Мамонов
0
Виртанен
0
Шимич
6
Свежов
23
Махмутов
23
Махмутов
6
Свежов
4
Юсупов
0
Моргошия
0
Моргошия
4
Юсупов
0
Курочкин
9
Панин
9
Панин
0
Курочкин
90
Смолов
7
Логуа
7
Логуа
90
Смолов
0
Виртанен
31
Гальперин
31
Гальперин
0
Виртанен
0
Шимич
0
Нечушкин
0
Нечушкин
0
Шимич
10
Овсов
4
Лаврухин
4
Лаврухин
10
Овсов
42
Кириллов
25
Шамарин
25
Шамарин
42
Кириллов
23
Бородин
27
Комаров
27
Комаров
23
Бородин
Логашов
31
Ибрагимов
31
Ибрагимов
Логашов
Остались в запасе
Динамо (мол)
Химки (мол)
71
Юрий Медведев
ЦЗ
1
Алексей Карасевич
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
99
Константин Морозов
ЛЗ
Остались в запасе
71
Юрий Медведев
ЦЗ
1
Алексей Карасевич
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
Остались в запасе
99
Константин Морозов
ЛЗ
Статистика матча Динамо (мол) - Химки (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Резников
(Ярославль)
Стадион:
МСА Динамо
Новости команд
Все
Динамо (мол)
Химки (мол)
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Химки» прекратят существование
2025.05.29 13:57
16
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
Объявлены судьи матчей «Спартак» – «Динамо», «Локомотив» – «Зенит» и других игр 22-го тура РПЛ
2023.04.05 14:22
1
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
«Химки» прекратят существование
2025.05.29 13:57
16
Объявлены судьи матчей «Спартак» – «Динамо», «Локомотив» – «Зенит» и других игр 22-го тура РПЛ
2023.04.05 14:22
1
«Уфа» – «Химки» – самый результативный матч в истории молодежного первенства России. В игре забили 13 голов
2020.10.29 12:59
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+