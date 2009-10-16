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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Химки (мол)
Рубин (мол) - Химки (мол): обзор матча 16 октября 2009
Рубин (мол)
16.10.2009, пятница, 16:30
Чемпионат России. Молодежное первенство, 25 тур
3 : 1
Завершен
Химки (мол)
40'
И. Портнягин (П)
42'
А. Котляров
83'
С. Иоломанов
49'
В. Зимаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Химки (мол)
ГОЛ! 3:1!
С. Иоломанов
Замена
П. Умарбаев
️️️️
А. Джалилов
Желтая карточка
И. Кухарчук
Замена
С. Иоломанов
️️️️
Д. Мирзаев
Замена
Д. Мирзаев
️️️️
В. Оразсахедов
Замена
А. Кулеша
️️️️
Р. Нагаев
Желтая карточка
В. Галиулин
ГОЛ! 2:1!
В. Зимаков
Желтая карточка
Р. Нагаев
Замена
К. Морозов
️️️️
Б. Ротенберг
Замена
А. Беляков
️️️️
А. Бутрин
Замена
В. Бранди
️️️️
А. Котляров
ГОЛ! 2:0!
А. Котляров
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Портнягин
Желтая карточка
А. Ибрагимов
Замена
И. Портнягин
️️️️
А. Гаппаров
17'
Желтая карточка
К. Киселев
16'
Желтая карточка
Д. Подрезов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
0
Евгений Черемисин
ВР
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
22
Руслан Нагаев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
52
Алексей Котляров
ЦП
28
Владимир Чернов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Химки (мол)
0
Александр Звезинцев
ВР
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
10
Александр Овсов
ЦП
0
Валерий Зимаков
ЦП
0
Дмитрий Подрезов
ЦП
0
Кирилл Киселев
ЦП
0
Артем Бутывский
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
Рубин (мол)
30
Дмитрий Кортнев
ВР
53
Сердар Иоломанов
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
12
Валерио Бранди
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Химки (мол)
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
5
Анатолий Беляков
ЦЗ
90
Александр Старых
ЦФ
2-3-2-2
0
Черемисин
22
Нагаев
80
Климов
21
Галиулин
28
Чернов
52
Котляров
10
Джалилов
44
Кухарчук
19
Оразсахедов
15
Гаппаров
3-5-2
0
Звезинцев
28
Ротенберг
31
Ибрагимов
0
Бутрин
10
Овсов
0
Зимаков
0
Подрезов
0
Киселев
10
Старков
24
Мамонов
0
Бутывский
10
Джалилов
39
Умарбаев
39
Умарбаев
10
Джалилов
Мирзаев
53
Иоломанов
53
Иоломанов
Мирзаев
19
Оразсахедов
22
Мирзаев
22
Мирзаев
19
Оразсахедов
52
Котляров
12
Бранди
12
Бранди
52
Котляров
22
Нагаев
2
Кулеша
2
Кулеша
22
Нагаев
15
Гаппаров
97
Портнягин
97
Портнягин
15
Гаппаров
0
Бутрин
5
Беляков
5
Беляков
0
Бутрин
28
Ротенберг
99
Морозов
99
Морозов
28
Ротенберг
Остались в запасе
Рубин (мол)
Химки (мол)
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
90
Александр Старых
ЦФ
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
Остались в запасе
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Остались в запасе
90
Александр Старых
ЦФ
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Рубин (мол) - Химки (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Стадион:
Рубин
Новости команд
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