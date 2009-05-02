Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Химки (мол) - Кубань (мол)
Химки (мол) - Кубань (мол): обзор матча 02 мая 2009
Химки (мол)
02.05.2009, суббота, 16:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 7 тур
3 : 1
Завершен
Кубань (мол)
26'
Я. Тапани Виртанен
27'
М. Тимофеев
30'
М. Шимич
63'
А. Кучук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки (мол) - Кубань (мол)
Замена
А. Гальперин
️️️️
А. Овсов
Замена
А. Галстян
️️️️
А. Винников
ГОЛ! 3:1!
А. Кучук
Желтая карточка
А. Винников
Замена
А. Алексеев
️️️️
Я. Тапани Виртанен
Желтая карточка
С. Поминов
Замена
А. Долженко
️️️️
А. Хохлов
Замена
Е. Курдус
️️️️
М. Жавнерчик
Замена
К. Морозов
️️️️
А. Логашов
Замена
И. Крыжановский
️️️️
А. Бутрин
Замена
М. Комаров
️️️️
Д. Бородин
Замена
А. Сергеев
️️️️
В. Никифоров
Замена
В. Шахов
️️️️
Е. Одинцов
Желтая карточка
М. Шимич
ГОЛ! 3:0!
М. Шимич
ГОЛ! 2:0!
М. Тимофеев
ГОЛ! 1:0!
Я. Тапани Виртанен
Желтая карточка
О. Кожанов
17'
10'
Замена
С. Поминов
️️️️
Р. Бугаев
0'
Замена
А. Кучук
️️️️
Р. Баратов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки (мол)
23
Дмитрий Бородин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Анатолий Беляков
ЦЗ
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Михаил Тимофеев
ЦП
10
Александр Овсов
ЦП
0
Яни Тапани Виртанен
ЦФ
0
Марко Шимич
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Кубань (мол)
19
Алексей Степанов
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
39
Антон Винников
ЦП
0
Евгений Одинцов
ЦП
4
Ренат Баратов
ЦФ
18
Роман Половов
ЦФ
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Химки (мол)
27
Михаил Комаров
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
31
Аркадий Гальперин
ЦП
2
Александр Сергеев
ЦФ
37
Алексей Алексеев
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
Кубань (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
55
Сергей Поминов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
30
Алексей Кучук
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
37
Артем Долженко
ЦП
0
Артуш Галстян
ЦП
3-2-2-3
23
Бородин
5
Беляков
0
Бутрин
31
Ибрагимов
10
Никифоров
43
Логашов
7
Тимофеев
10
Овсов
20
Кожанов
0
Шимич
0
Виртанен
4-1-2-3
19
Степанов
5
Хохлов
8
Бугаев
5
Дмитренко
15
Жавнерчик
33
Квеквескири
39
Винников
0
Одинцов
10
Тихоновецкий
18
Половов
4
Баратов
10
Овсов
31
Гальперин
31
Гальперин
10
Овсов
10
Никифоров
2
Сергеев
2
Сергеев
10
Никифоров
0
Бутрин
0
Крыжановский
0
Крыжановский
0
Бутрин
0
Виртанен
37
Алексеев
37
Алексеев
0
Виртанен
23
Бородин
27
Комаров
27
Комаров
23
Бородин
43
Логашов
99
Морозов
99
Морозов
43
Логашов
4
Баратов
30
Кучук
30
Кучук
4
Баратов
15
Жавнерчик
73
Курдус
73
Курдус
15
Жавнерчик
5
Хохлов
37
Долженко
37
Долженко
5
Хохлов
39
Винников
0
Галстян
0
Галстян
39
Винников
8
Бугаев
55
Поминов
55
Поминов
8
Бугаев
0
Одинцов
29
Шахов
29
Шахов
0
Одинцов
Остались в запасе
Химки (мол)
Кубань (мол)
24
Антон Мамонов
ЦФ
22
Евгений Пузин
ВР
Остались в запасе
24
Антон Мамонов
ЦФ
Остались в запасе
22
Евгений Пузин
ВР
Статистика матча Химки (мол) - Кубань (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
Родина
Новости команд
Все
Химки (мол)
Кубань (мол)
«Химки» прекратят существование
2025.05.29 13:57
16
Объявлены судьи матчей «Спартак» – «Динамо», «Локомотив» – «Зенит» и других игр 22-го тура РПЛ
2023.04.05 14:22
1
«Уфа» – «Химки» – самый результативный матч в истории молодежного первенства России. В игре забили 13 голов
2020.10.29 12:59
5
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
«Химки» прекратят существование
2025.05.29 13:57
16
Объявлены судьи матчей «Спартак» – «Динамо», «Локомотив» – «Зенит» и других игр 22-го тура РПЛ
2023.04.05 14:22
1
«Уфа» – «Химки» – самый результативный матч в истории молодежного первенства России. В игре забили 13 голов
2020.10.29 12:59
5
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+