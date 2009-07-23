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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Химки (мол) - Амкар (мол)
Химки (мол) - Амкар (мол): обзор матча 23 июля 2009
Химки (мол)
23.07.2009, четверг, 13:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 15 тур
3 : 1
Завершен
Амкар (мол)
5'
С. Пилипчук
24'
С. Пилипчук
75'
А. Мамонов
30'
В. Гаглоев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки (мол) - Амкар (мол)
Замена
А. Казаков
️️️️
И. Крыжановский
+2
Желтая карточка
А. Сергеев
Замена
С. Нечушкин
️️️️
С. Пилипчук
Замена
Д. Садиков
️️️️
А. Савельев
Замена
И. Шамарин
️️️️
А. Бутрин
Замена
А. Сергеев
️️️️
А. Гальперин
Замена
Д. Пилипчук
️️️️
А. Субботин
ГОЛ! 3:1!
А. Мамонов
Желтая карточка
В. Гаглоев
Замена
М. Билаонов
️️️️
Е. Тюкалов
Желтая карточка
А. Бутрин
Желтая карточка
Д. Дзахов
Желтая карточка
А. Савельев
Замена
К. Морозов
️️️️
М. Зиновьев
Замена
К. Погадаев
️️️️
В. Калашников
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Гаглоев
ГОЛ! 2:0!
С. Пилипчук
ГОЛ! 1:0!
С. Пилипчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки (мол)
27
Михаил Комаров
ВР
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
5
Анатолий Беляков
ЦЗ
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
7
Михаил Тимофеев
ЦП
31
Аркадий Гальперин
ЦП
10
Александр Овсов
ЦП
24
Антон Мамонов
ЦФ
Амкар (мол)
41
Максим Шумайлов
ВР
0
Виктор Лачугин
ЦЗ
2
Алексей Савельев
ЦЗ
21
Евгений Ситников
ЦЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Владислав Закоптелов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Химки (мол)
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
25
Иван Шамарин
ЦП
0
Александр Казаков
ЦП
2
Александр Сергеев
ЦФ
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
Амкар (мол)
0
Евгений Сериков
ВР
0
Константин Погадаев
ЦП
0
Дмитрий Пилипчук
ЦФ
53
Михаил Билаонов
ЦФ
11
Дамир Садиков
ЦФ
3-2-4-1
27
Комаров
5
Беляков
0
Бутрин
5
Зиновьев
0
Крыжановский
43
Логашов
5
Пилипчук
31
Гальперин
10
Овсов
7
Тимофеев
24
Мамонов
4-1-3-1-1
41
Шумайлов
2
Савельев
21
Ситников
6
Калашников
0
Лачугин
5
Рябокобыленко
8
Закоптелов
71
Дзахов
27
Гаглоев
7
Тюкалов
9
Субботин
31
Гальперин
2
Сергеев
2
Сергеев
31
Гальперин
0
Бутрин
25
Шамарин
25
Шамарин
0
Бутрин
5
Пилипчук
0
Нечушкин
0
Нечушкин
5
Пилипчук
0
Крыжановский
0
Казаков
0
Казаков
0
Крыжановский
5
Зиновьев
99
Морозов
99
Морозов
5
Зиновьев
9
Субботин
0
Пилипчук
0
Пилипчук
9
Субботин
7
Тюкалов
53
Билаонов
53
Билаонов
7
Тюкалов
6
Калашников
0
Погадаев
0
Погадаев
6
Калашников
2
Савельев
11
Садиков
11
Садиков
2
Савельев
Остались в запасе
Химки (мол)
Амкар (мол)
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
0
Евгений Сериков
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
Остались в запасе
0
Евгений Сериков
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Химки (мол) - Амкар (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
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