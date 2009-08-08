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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Химки (мол)
Ростов (мол) - Химки (мол): обзор матча 08 августа 2009
Ростов (мол)
08.08.2009, суббота, 16:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 17 тур
0 : 0
Завершен
Химки (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Химки (мол)
+2
Замена
К. Морозов
️️️️
А. Логашов
Желтая карточка
М. Игнатов
Замена
И. Шамарин
️️️️
В. Никифоров
Вторая желтая
М. Салеев
Замена
В. Кириченко
️️️️
А. Сугак
Замена
С. Чернышев
️️️️
М. Гусейнпур
Замена
А. Гальперин
️️️️
А. Мамонов
Замена
Е. Матрахов
️️️️
А. Скляров
Желтая карточка
О. Лещиков
Желтая карточка
М. Салеев
Желтая карточка
Е. Гапон
Желтая карточка
А. Овсов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
16
Владимир Забуга
ВР
2
Олег Лещиков
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
21
Иван Лапин
ЦЗ
5
Илья Баннов
ЦЗ
43
Андрей Скляров
ЦЗ
16
Астемир Шериев
ЦЗ
69
Михаил Салеев
ЦП
0
Михаил Игнатов
ЦП
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бутенко
Химки (мол)
27
Михаил Комаров
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
5
Анатолий Беляков
ЦЗ
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Александр Овсов
ЦП
7
Михаил Тимофеев
ЦП
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
Ростов (мол)
35
Артем Назаров
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
26
Алексей Сизинцев
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
14
Виталий Кириченко
ЦП
8
Сергей Чернышев
ЦП
Химки (мол)
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
31
Аркадий Гальперин
ЦП
25
Иван Шамарин
ЦП
3-2-3-1
16
Забуга
5
Баннов
43
Скляров
16
Шериев
21
Лапин
12
Васильев
69
Салеев
0
Игнатов
99
Гусейнпур
8
Сугак
3-2-2-2
27
Комаров
33
Гапон
5
Беляков
0
Крыжановский
43
Логашов
23
Киракосян
10
Овсов
7
Тимофеев
24
Мамонов
0
Нечушкин
8
Сугак
14
Кириченко
14
Кириченко
8
Сугак
99
Гусейнпур
8
Чернышев
8
Чернышев
99
Гусейнпур
43
Скляров
10
Матрахов
10
Матрахов
43
Скляров
24
Мамонов
31
Гальперин
31
Гальперин
24
Мамонов
10
Никифоров
25
Шамарин
25
Шамарин
10
Никифоров
43
Логашов
99
Морозов
99
Морозов
43
Логашов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Химки (мол)
26
Алексей Сизинцев
ЦЗ
5
Василий Мироник
ЛЗ
35
Артем Назаров
ВР
Главный тренер
Сергей Бутенко
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
Остались в запасе
26
Алексей Сизинцев
ЦЗ
5
Василий Мироник
ЛЗ
35
Артем Назаров
ВР
Остались в запасе
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
Главный тренер
Сергей Бутенко
Статистика матча Ростов (мол) - Химки (мол)
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Информация о матче
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