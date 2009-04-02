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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Химки (мол) - Ростов (мол)
Химки (мол) - Ростов (мол): обзор матча 02 апреля 2009
Химки (мол)
02.04.2009, четверг, 12:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 3 тур
2 : 0
Завершен
Ростов (мол)
12'
М. Зиновьев
44'
М. Тимофеев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки (мол) - Ростов (мол)
Замена
М. Гурбанов
️️️️
В. Кириченко
Замена
С. Нечушкин
️️️️
А. Мамонов
Замена
А. Сергеев
️️️️
А. Гальперин
Желтая карточка
В. Дубовой
Желтая карточка
А. Сизинцев
Замена
С. Чернышев
️️️️
Р. Гурбанов
Вторая желтая
А. Ибрагимов
Желтая карточка
А. Ибрагимов
Желтая карточка
А. Гальперин
Замена
А. Хагба
️️️️
О. Лещиков
Замена
А. Алексеев
️️️️
А. Овсов
Замена
М. Левченко
️️️️
М. Гусейнпур
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Тимофеев
ГОЛ! 1:0!
М. Зиновьев
12'
Желтая карточка
Р. Гурбанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки (мол)
27
Михаил Комаров
ВР
4
Иван Лаврухин
ЦЗ
5
Анатолий Беляков
ЦЗ
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
10
Александр Овсов
ЦП
31
Аркадий Гальперин
ЦП
7
Михаил Тимофеев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
24
Антон Мамонов
ЦФ
Ростов (мол)
35
Артем Назаров
ВР
2
Владислав Дубовой
ЦЗ
5
Илья Баннов
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
26
Алексей Сизинцев
ЦЗ
43
Андрей Скляров
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
14
Виталий Кириченко
ЦП
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
69
Михаил Салеев
ЦП
13
Руслан Гурбанов
ЦП
Главный тренер
Сергей Бутенко
Химки (мол)
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
25
Иван Шамарин
ЦП
90
Александр Старых
ЦФ
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
2
Александр Сергеев
ЦФ
37
Алексей Алексеев
ЦФ
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
37
Анри Хагба
ЦЗ
8
Сергей Чернышев
ЦП
2
Максим Левченко
ЦП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
3-2-4-1
27
Комаров
0
Крыжановский
31
Ибрагимов
5
Зиновьев
5
Беляков
4
Лаврухин
10
Овсов
7
Тимофеев
42
Кириллов
31
Гальперин
24
Мамонов
3-3-4
35
Назаров
2
Лещиков
26
Сизинцев
43
Скляров
2
Дубовой
10
Матрахов
5
Баннов
99
Гусейнпур
69
Салеев
13
Гурбанов
14
Кириченко
24
Мамонов
0
Нечушкин
0
Нечушкин
24
Мамонов
31
Гальперин
2
Сергеев
2
Сергеев
31
Гальперин
10
Овсов
37
Алексеев
37
Алексеев
10
Овсов
13
Гурбанов
8
Чернышев
8
Чернышев
13
Гурбанов
99
Гусейнпур
2
Левченко
2
Левченко
99
Гусейнпур
14
Кириченко
70
Гурбанов
70
Гурбанов
14
Кириченко
2
Лещиков
37
Хагба
37
Хагба
2
Лещиков
Остались в запасе
Химки (мол)
Ростов (мол)
25
Иван Шамарин
ЦП
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
90
Александр Старых
ЦФ
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Сергей Бутенко
Остались в запасе
25
Иван Шамарин
ЦП
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
90
Александр Старых
ЦФ
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
Остались в запасе
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Сергей Бутенко
Статистика матча Химки (мол) - Ростов (мол)
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
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