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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Химки (мол)
Локомотив (мол) - Химки (мол): обзор матча 13 марта 2009
Локомотив (мол)
13.03.2009, пятница, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 1 тур
2 : 2
Завершен
Химки (мол)
15'
В. Дьяков (П)
22'
Н. Самохин
33'
М. Тимофеев
72'
А. Мамонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Химки (мол)
Замена
К. Морозов
️️️️
А. Логашов
Замена
А. Панковец
️️️️
Д. Войнов
ГОЛ! 2:2!
А. Мамонов
Замена
А. Чочиев
️️️️
Н. Самохин
Замена
М. Шарифи
️️️️
Ю. Куликов
Замена
К. Павлов
️️️️
П. Новицкий
Замена
С. Фомин
️️️️
В. Дьяков
Замена
Г. Нуров
️️️️
А. Гатагов
Замена
М. Комаров
️️️️
Д. Бородин
Замена
А. Овсов
️️️️
А. Гальперин
ГОЛ! 2:1!
М. Тимофеев
ГОЛ! 2:0!
Н. Самохин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Дьяков
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
12
Артем Гомелько
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
4
Юрий Куликов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
14
Никита Самохин
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Химки (мол)
23
Дмитрий Бородин
ВР
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
5
Анатолий Беляков
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Михаил Тимофеев
ЦП
31
Аркадий Гальперин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
0
Марко Шимич
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
Локомотив (мол)
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
17
Александр Панковец
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
11
Алан Чочиев
АП
Химки (мол)
27
Михаил Комаров
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
10
Александр Овсов
ЦП
3-2-3-2
12
Гомелько
6
Беляев
5
Миланович
0
Дьяков
0
Новицкий
4
Куликов
9
Гатагов
21
Войнов
14
Самохин
7
Полоз
57
Деобальд
4-3-3
23
Бородин
43
Логашов
5
Беляков
31
Ибрагимов
0
Крыжановский
7
Тимофеев
31
Гальперин
42
Кириллов
24
Мамонов
0
Шимич
0
Нечушкин
21
Войнов
17
Панковец
17
Панковец
21
Войнов
0
Новицкий
11
Павлов
11
Павлов
0
Новицкий
4
Куликов
33
Шарифи
33
Шарифи
4
Куликов
0
Дьяков
4
Фомин
4
Фомин
0
Дьяков
9
Гатагов
94
Нуров
94
Нуров
9
Гатагов
14
Самохин
11
Чочиев
11
Чочиев
14
Самохин
31
Гальперин
10
Овсов
10
Овсов
31
Гальперин
23
Бородин
27
Комаров
27
Комаров
23
Бородин
43
Логашов
99
Морозов
99
Морозов
43
Логашов
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Химки (мол)
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Локомотив (мол) - Химки (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив (мол)
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Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
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3 : 0
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Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
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Химки (мол)
4 : 0
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Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Сапсан Арена
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