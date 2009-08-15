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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Химки (мол) - Кр. Советов (мол)
Химки (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 15 августа 2009
Химки (мол)
15.08.2009, суббота, 13:30
Чемпионат России. Молодежное первенство, 18 тур
0 : 3
Завершен
Кр. Советов (мол)
30'
А. Попов
36'
Р. Разделкин
43'
А. Редя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки (мол) - Кр. Советов (мол)
Замена
В. Куров
️️️️
И. Цаллагов
Замена
А. Часовских
️️️️
А. Попов
Желтая карточка
А. Буданов
Замена
Г. Оганесян
️️️️
В. Никифоров
Замена
А. Буданов
️️️️
А. Бутывский
Замена
А. Бутрин
️️️️
К. Морозов
Замена
Н. Антонов
️️️️
Р. Разделкин
Желтая карточка
Д. Попов
Желтая карточка
В. Никифоров
ГОЛ! 0:3!
А. Редя
ГОЛ! 0:2!
Р. Разделкин
ГОЛ! 0:1!
А. Попов
Желтая карточка
Е. Песегов
Желтая карточка
Р. Разделкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки (мол)
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
99
Константин Морозов
ЛЗ
5
Анатолий Беляков
ЦЗ
2
Ненад Настич
ЦЗ
31
Аркадий Гальперин
ЦП
10
Александр Овсов
ЦП
7
Михаил Тимофеев
ЦП
0
Денис Попов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Давид Юрченко
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
0
Иван Ткаченко
ЦЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
2
Андрей Редя
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
10
Роман Разделкин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
39
Алексей Попов
ЦФ
0
Артем Бутывский
ЦФ
Химки (мол)
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
25
Иван Шамарин
ЦП
20
Гор Оганесян
ЦП
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
Кр. Советов (мол)
77
Артем Москвин
ВР
2
Никита Антонов
ЦЗ
12
Евгений Попков
ЦП
0
Виталий Куров
ЦП
0
Дмитрий Подрезов
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
3-2-3-1
0
Чудайкин
23
Киракосян
5
Беляков
2
Настич
99
Морозов
33
Гапон
31
Гальперин
10
Овсов
7
Тимофеев
0
Попов
3-3-2-2
1
Юрченко
15
Ярославцев
2
Друковский
2
Редя
0
Ткаченко
15
Цаллагов
43
Костяев
10
Разделкин
7
Песегов
0
Бутывский
39
Попов
99
Морозов
0
Бутрин
0
Бутрин
99
Морозов
10
Никифоров
20
Оганесян
20
Оганесян
10
Никифоров
15
Цаллагов
0
Куров
0
Куров
15
Цаллагов
39
Попов
15
Часовских
15
Часовских
39
Попов
10
Разделкин
2
Антонов
2
Антонов
10
Разделкин
0
Бутывский
44
Буданов
44
Буданов
0
Бутывский
Остались в запасе
Химки (мол)
Кр. Советов (мол)
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
25
Иван Шамарин
ЦП
12
Евгений Попков
ЦП
0
Дмитрий Подрезов
ЦП
77
Артем Москвин
ВР
Остались в запасе
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
25
Иван Шамарин
ЦП
Остались в запасе
12
Евгений Попков
ЦП
0
Дмитрий Подрезов
ЦП
77
Артем Москвин
ВР
Статистика матча Химки (мол) - Кр. Советов (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
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