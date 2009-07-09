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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Химки (мол) - Раменское
Химки (мол) - Раменское: обзор матча 09 июля 2009
Химки (мол)
09.07.2009, четверг, 12:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 13 тур
0 : 2
Завершен
Раменское
63'
Д. Моц
89'
М. Спирин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки (мол) - Раменское
+2
Замена
С. Первадчук
️️️️
М. Шевяков
ГОЛ! 0:2!
М. Спирин
Замена
Д. Никитинский
️️️️
А. Грищенко
Желтая карточка
А. Молодцов
ГОЛ! 0:1!
Д. Моц
Замена
А. Старых
️️️️
Е. Гапон
Замена
И. Шамарин
️️️️
Н. Настич
Замена
М. Плопа
️️️️
В. Евсеев
Замена
М. Спирин
️️️️
И. Темников
Замена
Ф. Васиев
️️️️
Р. Нахушев
Замена
А. Анисимов
️️️️
В. Юрченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки (мол)
27
Михаил Комаров
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
5
Анатолий Беляков
ЦЗ
2
Ненад Настич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Михаил Тимофеев
ЦП
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
2
Александр Сергеев
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
16
Вадим Евсеев
ОП
13
Александр Грищенко
ЦП
0
Даниил Моц
ЦП
0
Владимир Юрченко
ЦФ
19
Михаил Шевяков
ЦФ
35
Федор Проньков
ЦФ
Химки (мол)
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
25
Иван Шамарин
ЦП
10
Александр Овсов
ЦП
0
Александр Казаков
ЦП
90
Александр Старых
ЦФ
Раменское
32
Артем Ребров
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Сергей Первадчук
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
21
Артем Анисимов
ЦП
21
Михаил Спирин
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
3-2-1-3
27
Комаров
0
Крыжановский
5
Беляков
2
Настич
33
Гапон
43
Логашов
7
Тимофеев
24
Мамонов
2
Сергеев
0
Нечушкин
4-1-2-3
24
Чилюшкин
11
Темников
27
Молодцов
3
Мальков
55
Нахушев
16
Евсеев
13
Грищенко
0
Моц
35
Проньков
19
Шевяков
0
Юрченко
33
Гапон
90
Старых
90
Старых
33
Гапон
2
Настич
25
Шамарин
25
Шамарин
2
Настич
19
Шевяков
10
Первадчук
10
Первадчук
19
Шевяков
0
Юрченко
21
Анисимов
21
Анисимов
0
Юрченко
11
Темников
21
Спирин
21
Спирин
11
Темников
55
Нахушев
26
Васиев
26
Васиев
55
Нахушев
16
Евсеев
3
Плопа
3
Плопа
16
Евсеев
13
Грищенко
7
Никитинский
7
Никитинский
13
Грищенко
Остались в запасе
Химки (мол)
Раменское
10
Александр Овсов
ЦП
0
Александр Казаков
ЦП
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
32
Артем Ребров
ВР
Остались в запасе
10
Александр Овсов
ЦП
0
Александр Казаков
ЦП
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
Статистика матча Химки (мол) - Раменское
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Информация о матче
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