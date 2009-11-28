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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Химки (мол) - Локомотив (мол)
Химки (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 28 ноября 2009
Химки (мол)
28.11.2009, суббота, 12:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 30 тур
1 : 6
Завершен
Локомотив (мол)
0'
А. Стрельцов (П)
27'
С. Гаракоев
55'
Д. Войнов
65'
А. Чочиев
66'
Д. Войнов
81'
А. Чочиев
82'
Н. Настич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки (мол) - Локомотив (мол)
Замена
А. Панковец
️️️️
Д. Войнов
Замена
П. Печенкин
️️️️
К. Павлов
ГОЛ в свои ворота! 1:6!
Н. Настич
ГОЛ! 1:5!
А. Чочиев
Замена
В. Дьяков
️️️️
И. Миронов
Замена
Р. Быков
️️️️
С. Гаракоев
Замена
А. Сергеев
️️️️
М. Тимофеев
Замена
Д. Чудайкин
️️️️
А. Звезинцев
ГОЛ! 1:4!
Д. Войнов
ГОЛ! 1:3!
А. Чочиев
Желтая карточка
А. Овсов
Замена
Г. Нуров
️️️️
Д. Полоз
ГОЛ! 1:2!
Д. Войнов
Замена
А. Гомелько
️️️️
И. Киселев
Замена
А. Стрельцов
️️️️
Д. Семочко
Желтая карточка
И. Миронов
ГОЛ! 1:1!
С. Гаракоев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Стрельцов
0'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки (мол)
0
Александр Звезинцев
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
2
Ненад Настич
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
31
Аркадий Гальперин
ЦП
7
Михаил Тимофеев
ЦП
18
Александр Швецов
ЦП
10
Александр Овсов
ЦП
0
Кирилл Киселев
ЦП
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
Локомотив (мол)
0
Илья Киселев
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
27
Илья Миронов
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Химки (мол)
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
19
Андрей Стрельцов
ЛП
25
Иван Шамарин
ЦП
0
Александр Казаков
ЦП
2
Александр Сергеев
ЦФ
90
Александр Старых
ЦФ
Локомотив (мол)
12
Артем Гомелько
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
22
Павел Печенкин
ЦП
17
Александр Панковец
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
4-5-1
0
Звезинцев
99
Морозов
0
Бутрин
2
Настич
25
Семочко
7
Тимофеев
18
Швецов
10
Овсов
0
Киселев
31
Гальперин
0
Нечушкин
4-4-2
0
Киселев
6
Беляев
90
Бурлак
5
Миланович
11
Павлов
33
Гаракоев
21
Войнов
4
Фомин
27
Миронов
11
Чочиев
7
Полоз
7
Тимофеев
2
Сергеев
2
Сергеев
7
Тимофеев
0
Звезинцев
0
Чудайкин
0
Чудайкин
0
Звезинцев
25
Семочко
19
Стрельцов
19
Стрельцов
25
Семочко
11
Павлов
22
Печенкин
22
Печенкин
11
Павлов
21
Войнов
17
Панковец
17
Панковец
21
Войнов
33
Гаракоев
88
Быков
88
Быков
33
Гаракоев
0
Киселев
12
Гомелько
12
Гомелько
0
Киселев
27
Миронов
0
Дьяков
0
Дьяков
27
Миронов
7
Полоз
94
Нуров
94
Нуров
7
Полоз
Остались в запасе
Химки (мол)
Локомотив (мол)
90
Александр Старых
ЦФ
25
Иван Шамарин
ЦП
0
Александр Казаков
ЦП
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
90
Александр Старых
ЦФ
25
Иван Шамарин
ЦП
0
Александр Казаков
ЦП
Остались в запасе
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Химки (мол) - Локомотив (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Новые Химки
Новости команд
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Химки (мол)
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