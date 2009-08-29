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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Химки (мол) - Зенит (мол)
Химки (мол) - Зенит (мол): обзор матча 29 августа 2009
Химки (мол)
29.08.2009, суббота, 12:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 20 тур
0 : 2
Завершен
Зенит (мол)
8'
П. Игнатович
39'
С. Матяш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки (мол) - Зенит (мол)
Замена
А. Старых
️️️️
В. Зимаков
+1
+1
Замена
А. Орнат
️️️️
П. Игнатович
Желтая карточка
Е. Башкиров
Замена
В. Сушкин
️️️️
М. Канунников
Желтая карточка
Б. Абдулфаттах
Замена
И. Шамарин
️️️️
М. Тимофеев
Замена
И. Сагдатуллин
️️️️
С. Матяш
Замена
А. Гальперин
️️️️
С. Нечушкин
Желтая карточка
И. Крыжановский
Замена
Г. Оганесян
️️️️
О. Кожанов
Замена
Н. Настич
️️️️
В. Головатенко
ГОЛ! 0:2!
С. Матяш
Желтая карточка
О. Кожанов
ГОЛ! 0:1!
П. Игнатович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки (мол)
0
Боян Мишич
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
5
Анатолий Беляков
ЦЗ
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
0
Кирилл Киселев
ЦП
0
Валерий Зимаков
ЦП
10
Александр Овсов
ЦП
7
Михаил Тимофеев
ЦП
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Зенит (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
27
Павел Мочалин
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Сергей Васецкий
ЦП
77
Александр Петров
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Химки (мол)
0
Александр Звезинцев
ВР
2
Ненад Настич
ЦЗ
20
Гор Оганесян
ЦП
31
Аркадий Гальперин
ЦП
25
Иван Шамарин
ЦП
0
Александр Казаков
ЦП
90
Александр Старых
ЦФ
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
0
Дмитрий Гребнев
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
79
Андрей Орнат
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
4-4-2
0
Мишич
5
Головатенко
5
Беляков
0
Крыжановский
99
Морозов
0
Киселев
10
Овсов
7
Тимофеев
0
Зимаков
20
Кожанов
0
Нечушкин
2-1-5-2
12
Заболотный
27
Мочалин
5
Абдулфаттах
44
Башкиров
10
Васецкий
77
Петров
20
Комолов
23
Соснин
29
Игнатович
99
Канунников
10
Матяш
20
Кожанов
20
Оганесян
20
Оганесян
20
Кожанов
0
Нечушкин
31
Гальперин
31
Гальперин
0
Нечушкин
7
Тимофеев
25
Шамарин
25
Шамарин
7
Тимофеев
0
Зимаков
90
Старых
90
Старых
0
Зимаков
5
Головатенко
2
Настич
2
Настич
5
Головатенко
29
Игнатович
79
Орнат
79
Орнат
29
Игнатович
10
Матяш
75
Сагдатуллин
75
Сагдатуллин
10
Матяш
99
Канунников
10
Сушкин
10
Сушкин
99
Канунников
Остались в запасе
Химки (мол)
Зенит (мол)
0
Александр Казаков
ЦП
0
Александр Звезинцев
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
0
Дмитрий Гребнев
ЦЗ
1
Андрей Зайцев
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
0
Александр Казаков
ЦП
0
Александр Звезинцев
ВР
Остались в запасе
3
Сергей Костин
ЦЗ
0
Дмитрий Гребнев
ЦЗ
1
Андрей Зайцев
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Химки (мол) - Зенит (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
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