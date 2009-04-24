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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Химки (мол)
Зенит (мол) - Химки (мол): обзор матча 24 апреля 2009
Зенит (мол)
24.04.2009, пятница, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 6 тур
1 : 0
Завершен
Химки (мол)
44'
С. Матяш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Химки (мол)
Замена
В. Сушкин
️️️️
А. Соснин
Замена
И. Шамарин
️️️️
И. Крыжановский
Замена
П. Игнатович
️️️️
С. Матяш
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Петров
Желтая карточка
А. Гальперин
Замена
Е. Стариков
️️️️
Р. Гиголаев
ГОЛ! 1:0!
С. Матяш
Желтая карточка
А. Гальперин
Желтая карточка
А. Бутрин
Желтая карточка
Т. Губочан
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
0
Дмитрий Гребнев
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
77
Александр Петров
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Химки (мол)
27
Михаил Комаров
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
5
Анатолий Беляков
ЦЗ
31
Аркадий Гальперин
ЦП
10
Александр Овсов
ЦП
7
Михаил Тимофеев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
2
Александр Сергеев
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
Зенит (мол)
90
Владимир Мухин
ВР
27
Павел Мочалин
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
79
Андрей Орнат
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Химки (мол)
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
25
Иван Шамарин
ЦП
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
37
Алексей Алексеев
ЦФ
4-1-4-1
12
Заболотный
0
Гребнев
15
Губочан
5
Абдулфаттах
98
Петров
44
Башкиров
13
Гиголаев
20
Комолов
23
Соснин
77
Петров
10
Матяш
4-4-2
27
Комаров
0
Бутрин
0
Крыжановский
5
Беляков
99
Морозов
10
Овсов
7
Тимофеев
42
Кириллов
31
Гальперин
24
Мамонов
2
Сергеев
10
Матяш
29
Игнатович
29
Игнатович
10
Матяш
13
Гиголаев
87
Стариков
87
Стариков
13
Гиголаев
77
Петров
99
Канунников
99
Канунников
77
Петров
23
Соснин
10
Сушкин
10
Сушкин
23
Соснин
0
Крыжановский
25
Шамарин
25
Шамарин
0
Крыжановский
Остались в запасе
Зенит (мол)
Химки (мол)
79
Андрей Орнат
ЦФ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
90
Владимир Мухин
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
37
Алексей Алексеев
ЦФ
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
Остались в запасе
79
Андрей Орнат
ЦФ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
90
Владимир Мухин
ВР
Остались в запасе
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
37
Алексей Алексеев
ЦФ
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Зенит (мол) - Химки (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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