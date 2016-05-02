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Сергей Маслов
Статистика
Сергей Маслов - статистика
Завершил карьеру
3 сентября 1990 (36)
#14 | Нападающий
177 см | 74 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
28
11
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Балтика
1 : 4
02.05.2016
Арсенал
1' - 62'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Арсенал
3 : 1
25.04.2016
Cибирь
1' - 85'
44'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Волга
1 : 2
18.04.2016
Арсенал
1' - 88'
51, 86'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Арсенал
0 : 0
11.04.2016
Сокол
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
07.04.2016
Арсенал
1' - 67'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Луч
0 : 0
03.04.2016
Арсенал
1' - 62'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тюмень
1 : 2
27.03.2016
Арсенал
1' - 74'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Арсенал
2 : 0
20.03.2016
Енисей
1' - 64'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
1 : 1
16.03.2016
Арсенал
1' - 74'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Арсенал
4 : 1
12.03.2016
Шинник
1' - 70'
29, 56'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Оренбург
4 : 1
29.11.2015
Арсенал
1' - 84'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Арсенал
1 : 2
25.11.2015
Томь
1' - 65'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тосно
2 : 3
20.11.2015
Арсенал
1' - 77'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Армавир
1 : 3
15.11.2015
Арсенал
1' - 55'
18, 45'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Арсенал
2 : 1
08.11.2015
Зенит-2
1' - 81'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Факел
3 : 1
01.11.2015
Арсенал
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Арсенал
4 : 1
26.10.2015
Спартак-2
1' - 81'
65, 67, 71'
Россия. ФНЛ, 17 тур
КАМАЗ
0 : 1
19.10.2015
Арсенал
1' - 82'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Арсенал
1 : 0
15.10.2015
Балтика
63' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Cибирь
3 : 0
11.10.2015
Арсенал
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Арсенал
1 : 0
04.10.2015
Волга
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сокол
1 : 1
28.09.2015
Арсенал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Арсенал
1 : 0
20.09.2015
СКА-Хабаровск
1' - 60'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Арсенал
1 : 0
14.09.2015
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Арсенал
1 : 2
07.09.2015
Тюмень
73' - 90'
88'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Арсенал
1 : 1
23.08.2015
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Шинник
0 : 4
17.08.2015
Арсенал
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Арсенал
0 : 3
10.08.2015
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Арсенал
3 : 1
27.07.2015
Тосно
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Арсенал
0 : 0
20.07.2015
Армавир
62' - 78'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Зенит-2
2 : 2
15.07.2015
Арсенал
77' - 90'
88'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Арсенал
2 : 1
11.07.2015
Байкал
74' - 90'
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