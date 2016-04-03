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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Арсенал
Луч - Арсенал: обзор матча 03 апреля 2016
Луч
03.04.2016, воскресенье, 10:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Арсенал
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
Д. Клопков
90'
87'
Замена
И. Ершов
️️️️
А. Хагуш
85'
Желтая карточка
И. Шевченко
75'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
И. Горбатенко
Замена
М. Козлов
️️️️
М. Казанков
67'
62'
Замена
А. Базанов
️️️️
С. Маслов
31'
Замена
В. Федотов
️️️️
С. Игнатьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
44
Денис Клопков
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
6
Нивалдо
ЦФ
Арсенал
1
Александр Фильцов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
14
Сергей Маслов
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
2
Евгений Кирисов
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
22
Иван Ершов
ПЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
19
Максим Машнев
ОП
19
Виталий Федотов
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
3-2-3-1-1
70
Котляров
5
Пискунов
27
Грицаенко
55
Гузь
2
Кренделев
70
Кабутов
44
Клопков
17
Ребко
14
Семакин
60
Казанков
6
Нивалдо
4-2-2-2
1
Фильцов
14
Хагуш
71
Денисов
6
Беляев
4
Айдов
7
Берхамов
27
Игнатьев
32
Горбанец
23
Горбатенко
99
Шевченко
14
Маслов
44
Клопков
18
Гордиенко
18
Гордиенко
44
Клопков
60
Казанков
10
Козлов
10
Козлов
60
Казанков
14
Хагуш
22
Ершов
22
Ершов
14
Хагуш
27
Игнатьев
19
Федотов
19
Федотов
27
Игнатьев
23
Горбатенко
24
Смирнов
24
Смирнов
23
Горбатенко
14
Маслов
11
Базанов
11
Базанов
14
Маслов
Остались в запасе
Луч
Арсенал
2
Евгений Кирисов
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
24
Иван Столбовой
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
19
Максим Машнев
ОП
22
Игорь Кот
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
2
Евгений Кирисов
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
24
Иван Столбовой
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Остались в запасе
19
Максим Машнев
ОП
22
Игорь Кот
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Луч - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Динамо
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