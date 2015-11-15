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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Армавир - Арсенал
Армавир - Арсенал: обзор матча 15 ноября 2015
Армавир
15.11.2015, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
53'
С. Мирошниченко
18'
С. Маслов
45'
С. Маслов
82'
А. Кутьин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армавир - Арсенал
Желтая карточка
А. Воронкин
90'
+1
86'
Замена
Г. Вуйович
️️️️
А. Кутьин
Желтая карточка
Л. Джаркава
85'
Желтая карточка
С. Мирошниченко
82'
82'
ГОЛ! 1:3!
А. Кутьин
Замена
Р. Дугалич
️️️️
И. Падерин
72'
Желтая карточка
А. Васильев
69'
67'
Замена
А. Димидко
️️️️
В. Федотов
65'
Замена
П. Деобальд
️️️️
В. Рыжков
Замена
А. Амбарцумян
️️️️
З. Арзиани
62'
61'
Желтая карточка
И. Калешин
55'
Замена
С. Игнатьев
️️️️
С. Маслов
ГОЛ! 1:2!
С. Мирошниченко
53'
Желтая карточка
А. Михеев
50'
Замена
Д. Рыжов
️️️️
И. Чежия
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
С. Маслов
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Маслов
13'
Желтая карточка
В. Стеклов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
10
Игорь Падерин
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Армавир
45
Всеволод Ермаков
ВР
94
Александр Степанов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
21
Хассан Абу-Заид
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
2
Александр Димидко
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
18
Артем Дудолев
ПП
18
Горан Вуйович
ЦФ
3-1-5-1
27
Комаров
3
Чежия
55
Тараканов
24
Мирошниченко
17
Царикаев
10
Падерин
90
Михеев
3
Воронкин
25
Арзиани
88
Джаркава
17
Васильев
4-4-2
16
Котов
14
Хагуш
71
Денисов
23
Калешин
4
Айдов
28
Рыжков
20
Стеклов
19
Федотов
7
Берхамов
48
Кутьин
14
Маслов
10
Падерин
20
Дугалич
20
Дугалич
10
Падерин
3
Чежия
63
Рыжов
63
Рыжов
3
Чежия
25
Арзиани
10
Амбарцумян
10
Амбарцумян
25
Арзиани
14
Маслов
27
Игнатьев
27
Игнатьев
14
Маслов
19
Федотов
2
Димидко
2
Димидко
19
Федотов
28
Рыжков
57
Деобальд
57
Деобальд
28
Рыжков
48
Кутьин
18
Вуйович
18
Вуйович
48
Кутьин
Остались в запасе
Армавир
Арсенал
94
Александр Степанов
ЦЗ
21
Хассан Абу-Заид
ЦП
45
Всеволод Ермаков
ВР
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
22
Игорь Кот
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
18
Артем Дудолев
ПП
Главный тренер
Виктор Булатов
Остались в запасе
94
Александр Степанов
ЦЗ
21
Хассан Абу-Заид
ЦП
45
Всеволод Ермаков
ВР
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
18
Артем Дудолев
ПП
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Армавир - Арсенал
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
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4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Юность
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