Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Тюмень
Арсенал - Тюмень: обзор матча 07 сентября 2015
Арсенал
07.09.2015, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 2
Завершен
Тюмень
88'
С. Маслов
41'
А. Нежелев
76'
Д. Кленкин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Тюмень
90'
+2
Замена
А. Полин
️️️️
Н. Теленков
ГОЛ! 1:2!
С. Маслов
88'
Замена
Д. Стародуб
️️️️
К. Берхамов
86'
83'
Замена
А. Чуканов
️️️️
А. Пустозеров
76'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Кленкин
Желтая карточка
И. Калешин
75'
Замена
С. Маслов
️️️️
П. Деобальд
73'
48'
Желтая карточка
А. Павленко
Замена
А. Дудолев
️️️️
А. Димидко
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Нежелев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Арсенал
91
Алексей Скорняков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
73
Ренат Гагиты
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
18
Горан Вуйович
ЦФ
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
94
Азамат Беппаев
ЦЗ
72
Сергей Кошелев
ЦП
8
Андрей Полин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
4-4-1-1
16
Котов
22
Ершов
71
Денисов
23
Калешин
14
Хагуш
20
Стеклов
2
Димидко
19
Федотов
7
Берхамов
57
Деобальд
48
Кутьин
4-5-1
35
Телков
7
Нежелев
91
Куликов
77
Павленко
2
Кичин
4
Пустозеров
4
Кленкин
27
Чудин
13
Шляпкин
20
Теленков
9
Мамтов
7
Берхамов
11
Стародуб
11
Стародуб
7
Берхамов
2
Димидко
18
Дудолев
18
Дудолев
2
Димидко
57
Деобальд
14
Маслов
14
Маслов
57
Деобальд
20
Теленков
8
Полин
8
Полин
20
Теленков
4
Пустозеров
7
Чуканов
7
Чуканов
4
Пустозеров
Остались в запасе
Арсенал
Тюмень
73
Ренат Гагиты
ЦП
91
Алексей Скорняков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
18
Горан Вуйович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
72
Сергей Кошелев
ЦП
94
Азамат Беппаев
ЦЗ
35
Артем Смирнов
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
73
Ренат Гагиты
ЦП
91
Алексей Скорняков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
18
Горан Вуйович
ЦФ
Остались в запасе
72
Сергей Кошелев
ЦП
94
Азамат Беппаев
ЦЗ
35
Артем Смирнов
ВР
Главный тренер
Виктор Булатов
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Арсенал - Тюмень
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Арсенал
Новости команд
Все
Арсенал
Тюмень
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Первая лига России: шансы «Нижнего Новгорода» и «Арсенала Тулы» на победу в матче 16-го тура
29 октября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Торпедо Миасс» – «Тюмень»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+