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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Томь
Арсенал - Томь: обзор матча 25 ноября 2015
Арсенал
25.11.2015, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
1 : 2
Завершен
Томь
71'
Г. Вуйович
3'
К. Погребняк
24'
П. Нехайчик (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Томь
90'
Замена
Н. Баженов
️️️️
К. Погребняк
90'
Замена
И. Темников
️️️️
П. Нехайчик
Замена
А. Димидко
️️️️
Д. Айдов
88'
85'
Желтая карточка
А. Криворучко
83'
Вторая желтая
В. Чуперка
78'
Замена
А. Черевко
️️️️
М. Бордачев
ГОЛ! 1:2!
Г. Вуйович
71'
70'
Замена
П. Немов
️️️️
А. Пугин
67'
Желтая карточка
А. Пугин
66'
Желтая карточка
М. Бордачев
Замена
Г. Вуйович
️️️️
С. Маслов
65'
Замена
В. Рыжков
️️️️
С. Игнатьев
62'
61'
Желтая карточка
В. Чуперка
Желтая карточка
А. Кутьин
60'
49'
Желтая карточка
П. Тен
Желтая карточка
М. Кашчелан
47'
Замена
С. Сухарев
️️️️
Л. Тесак
46'
Желтая карточка
Л. Тесак
45'
Желтая карточка
А. Хагуш
39'
24'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
П. Нехайчик
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Погребняк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Томь
55
Александр Криворучко
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
33
Павел Нехайчик
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
90
Андрей Лях
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
18
Горан Вуйович
ЦФ
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
32
Никита Баженов
ПП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
4-1-3-2
16
Котов
8
Тесак
4
Айдов
71
Денисов
14
Хагуш
18
Кашчелан
27
Игнатьев
19
Федотов
20
Стеклов
14
Маслов
48
Кутьин
3-2-4-1
55
Криворучко
22
Тен
25
Йиранек
26
Бордачев
44
Башкиров
90
Лях
17
Пугин
92
Чуперка
10
Кузнецов
33
Нехайчик
9
Погребняк
8
Тесак
18
Сухарев
18
Сухарев
8
Тесак
27
Игнатьев
28
Рыжков
28
Рыжков
27
Игнатьев
4
Айдов
2
Димидко
2
Димидко
4
Айдов
14
Маслов
18
Вуйович
18
Вуйович
14
Маслов
33
Нехайчик
11
Темников
11
Темников
33
Нехайчик
17
Пугин
5
Немов
5
Немов
17
Пугин
9
Погребняк
32
Баженов
32
Баженов
9
Погребняк
26
Бордачев
26
Черевко
26
Черевко
26
Бордачев
Остались в запасе
Арсенал
Томь
22
Игорь Кот
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
57
Павел Деобальд
АП
Главный тренер
Виктор Булатов
77
Олег Чуваев
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
57
Павел Деобальд
АП
Остались в запасе
77
Олег Чуваев
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Арсенал - Томь
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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