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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Тосно
Арсенал - Тосно: обзор матча 27 июля 2015
Арсенал
27.07.2015, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
3 : 1
Завершен
Тосно
21'
К. Берхамов
36'
В. Федотов
48'
К. Берхамов
4'
Р. Мухаметшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Тосно
Замена
Г. Вуйович
️️️️
В. Федотов
88'
Замена
А. Хагуш
️️️️
И. Ершов
86'
81'
Замена
В. Ильин
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
П. Деобальд
️️️️
К. Берхамов
78'
74'
Замена
М. Смирнов
️️️️
Д. Лаптев
71'
Замена
А. Пазин
️️️️
П. Голышев
Замена
А. Дудолев
️️️️
В. Рыжков
65'
ГОЛ! 3:1!
К. Берхамов
48'
46'
Замена
С. Прокофьев
️️️️
Г. Чиркин
ГОЛ! 2:1!
В. Федотов
36'
ГОЛ! 1:1!
К. Берхамов
21'
Желтая карточка
И. Калешин
18'
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
К. Берхамов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Тосно
1
Денис Книга
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Григорий Чиркин
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
57
Павел Деобальд
АП
18
Артем Дудолев
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
18
Горан Вуйович
ЦФ
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
98
Владимир Ильин
ЦФ
4-1-4-1
16
Котов
8
Тесак
71
Денисов
23
Калешин
22
Ершов
18
Кашчелан
20
Стеклов
7
Берхамов
19
Федотов
28
Рыжков
48
Кутьин
3-4-3
1
Книга
5
Ковальчик
29
Мищенко
2
Аравин
10
Комков
8
Чиркин
3
Тетрашвили
9
Мухаметшин
72
Голышев
10
Лаптев
11
Прокофьев
22
Ершов
14
Хагуш
14
Хагуш
22
Ершов
7
Берхамов
57
Деобальд
57
Деобальд
7
Берхамов
28
Рыжков
18
Дудолев
18
Дудолев
28
Рыжков
19
Федотов
18
Вуйович
18
Вуйович
19
Федотов
10
Лаптев
25
Смирнов
25
Смирнов
10
Лаптев
72
Голышев
11
Пазин
11
Пазин
72
Голышев
9
Мухаметшин
98
Ильин
98
Ильин
9
Мухаметшин
Остались в запасе
Арсенал
Тосно
22
Игорь Кот
ВР
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
1
Эдуард Байчора
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Арсенал - Тосно
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
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