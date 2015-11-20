Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Арсенал
Тосно - Арсенал: обзор матча 20 ноября 2015
Тосно
20.11.2015, пятница, 16:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
2 : 3
Завершен
Арсенал
14'
П. Голышев
58'
Р. Мухаметшин
27'
А. Кутьин
66'
В. Федотов
85'
А. Кутьин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Арсенал
89'
Желтая карточка
С. Игнатьев
89'
Замена
А. Димидко
️️️️
А. Кутьин
85'
ГОЛ! 2:3!
А. Кутьин
Замена
И. Михалев
️️️️
Р. Мухаметшин
83'
82'
Желтая карточка
М. Кашчелан
77'
Замена
Г. Вуйович
️️️️
С. Маслов
69'
Замена
В. Рыжков
️️️️
В. Федотов
66'
ГОЛ! 2:2!
В. Федотов
Замена
В. Ильин
️️️️
Д. Лаптев
63'
62'
Замена
С. Игнатьев
️️️️
К. Берхамов
ГОЛ! 2:1!
Р. Мухаметшин
58'
Вторая желтая
Н. Тимошин
51'
Замена
М. Мищенко
️️️️
М. Ковальчик
46'
Желтая карточка
Н. Тимошин
39'
27'
ГОЛ! 1:1!
А. Кутьин
ГОЛ! 1:0!
П. Голышев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
1
Денис Книга
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
39
Илья Михалев
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
2
Александр Димидко
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
18
Горан Вуйович
ЦФ
2-1-5-2
1
Книга
40
Тимошин
5
Ковальчик
25
Бочков
9
Мухаметшин
23
Причиненко
8
Чиркин
3
Тетрашвили
4
Астафьев
10
Лаптев
72
Голышев
4-1-3-2
16
Котов
14
Хагуш
8
Тесак
71
Денисов
4
Айдов
18
Кашчелан
20
Стеклов
7
Берхамов
19
Федотов
48
Кутьин
14
Маслов
5
Ковальчик
29
Мищенко
29
Мищенко
5
Ковальчик
9
Мухаметшин
39
Михалев
39
Михалев
9
Мухаметшин
10
Лаптев
98
Ильин
98
Ильин
10
Лаптев
7
Берхамов
27
Игнатьев
27
Игнатьев
7
Берхамов
48
Кутьин
2
Димидко
2
Димидко
48
Кутьин
19
Федотов
28
Рыжков
28
Рыжков
19
Федотов
14
Маслов
18
Вуйович
18
Вуйович
14
Маслов
Остались в запасе
Тосно
Арсенал
1
Эдуард Байчора
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
22
Игорь Кот
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Булатов
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Тосно - Арсенал
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
Новости команд
Все
Тосно
Арсенал
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Первая лига России: шансы «Нижнего Новгорода» и «Арсенала Тулы» на победу в матче 16-го тура
29 октября
«Тосно» – «Череповец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Тосно» – «Череповец»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Кировец-Восхождение» – «Тосно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
«Кировец» – «Тосно»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
28 июля
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Первая лига России: шансы «Нижнего Новгорода» и «Арсенала Тулы» на победу в матче 16-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+