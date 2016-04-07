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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Арсенал
СКА-Хабаровск - Арсенал: обзор матча 07 апреля 2016
СКА-Хабаровск
07.04.2016, четверг, 12:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Арсенал
90'
+3
Замена
А. Базанов
️️️️
И. Шевченко
90'
+1
Замена
И. Ершов
️️️️
В. Федотов
Замена
Г. Илуридзе
️️️️
К. Базелюк
78'
67'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
С. Маслов
67'
Желтая карточка
А. Денисов
Замена
Д. Гатикоев
️️️️
А. Кацаев
66'
Желтая карточка
А. Кацаев
60'
Желтая карточка
К. Базелюк
58'
39'
Замена
А. Горбанец
️️️️
А. Хагуш
Замена
А. Киреев
️️️️
А. Купчин
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Арсенал
1
Александр Фильцов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
23
Давид Гатикоев
ЦФ
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
22
Иван Ершов
ПЗ
19
Максим Машнев
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
18
Артем Дудолев
ПП
11
Алексей Базанов
ЦФ
3-3-3-1
99
Дюпин
5
Микуцкис
88
Наваловский
5
Эдиев
10
Никифоров
18
Карасев
5
Купчин
2
Димидко
23
Ваганов
10
Кацаев
10
Базелюк
4-3-1-2
1
Фильцов
14
Хагуш
6
Беляев
71
Денисов
4
Айдов
19
Федотов
20
Стеклов
7
Берхамов
23
Горбатенко
14
Маслов
99
Шевченко
5
Купчин
88
Киреев
88
Киреев
5
Купчин
10
Базелюк
21
Илуридзе
21
Илуридзе
10
Базелюк
10
Кацаев
23
Гатикоев
23
Гатикоев
10
Кацаев
14
Хагуш
32
Горбанец
32
Горбанец
14
Хагуш
19
Федотов
22
Ершов
22
Ершов
19
Федотов
14
Маслов
24
Смирнов
24
Смирнов
14
Маслов
99
Шевченко
11
Базанов
11
Базанов
99
Шевченко
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Арсенал
17
Давид Озманов
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
19
Максим Машнев
ОП
22
Игорь Кот
ВР
18
Артем Дудолев
ПП
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
17
Давид Озманов
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
Остались в запасе
19
Максим Машнев
ОП
22
Игорь Кот
ВР
18
Артем Дудолев
ПП
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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