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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Шинник
Арсенал - Шинник: обзор матча 12 марта 2016
Арсенал
12.03.2016, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
4 : 1
Завершен
Шинник
29'
С. Маслов
52'
И. Шевченко
56'
С. Маслов
69'
И. Шевченко
88'
В. Цховребов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Шинник
88'
ГОЛ! 4:1!
В. Цховребов
87'
Замена
Д. Никитинский
️️️️
М. Султонов
Желтая карточка
А. Хагуш
87'
Замена
Г. Вуйович
️️️️
И. Шевченко
79'
78'
Замена
А. Айрапетян
️️️️
А. Митасов
Замена
В. Федотов
️️️️
С. Игнатьев
75'
73'
Замена
И. Подоляк
️️️️
Э. Булия
Замена
А. Горбанец
️️️️
С. Маслов
70'
ГОЛ! 4:0!
И. Шевченко
69'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
К. Берхамов
63'
61'
Замена
М. Земсков
️️️️
А. Малоян
ГОЛ! 3:0!
С. Маслов
56'
ГОЛ! 2:0!
И. Шевченко
52'
Желтая карточка
И. Горбатенко
32'
ГОЛ! 1:0!
С. Маслов
29'
25'
Желтая карточка
А. Митасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
9
Артем Митасов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
91
Эдуард Булия
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Арсенал
1
Александр Фильцов
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
18
Горан Вуйович
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
50
Николай Вовк
ЦЗ
49
Иван Зынин
ЦЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
8
Михаил Земсков
ЦФ
4-3-1-2
22
Кот
4
Айдов
6
Беляев
71
Денисов
14
Хагуш
27
Игнатьев
20
Стеклов
7
Берхамов
23
Горбатенко
14
Маслов
99
Шевченко
3-4-1-2
1
Малышев
97
Ятченко
15
Цховребов
2
Ндри
7
Маляров
5
Платика
8
Павленко
9
Митасов
28
Султонов
0
Малоян
91
Булия
14
Маслов
32
Горбанец
32
Горбанец
14
Маслов
27
Игнатьев
19
Федотов
19
Федотов
27
Игнатьев
7
Берхамов
24
Смирнов
24
Смирнов
7
Берхамов
99
Шевченко
18
Вуйович
18
Вуйович
99
Шевченко
9
Митасов
13
Айрапетян
13
Айрапетян
9
Митасов
91
Булия
20
Подоляк
20
Подоляк
91
Булия
0
Малоян
8
Земсков
8
Земсков
0
Малоян
28
Султонов
7
Никитинский
7
Никитинский
28
Султонов
Остались в запасе
Арсенал
Шинник
1
Александр Фильцов
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
50
Николай Вовк
ЦЗ
49
Иван Зынин
ЦЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
Остались в запасе
50
Николай Вовк
ЦЗ
49
Иван Зынин
ЦЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Арсенал - Шинник
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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