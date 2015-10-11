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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Арсенал
Cибирь - Арсенал: обзор матча 11 октября 2015
Cибирь
11.10.2015, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
3 : 0
Завершен
Арсенал
5'
Р. Беляев
65'
К. Берхамов (АГ)
84'
М. Житнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Арсенал
Желтая карточка
А. Гладышев
90'
Замена
Д. Скороходов
️️️️
А. Харитонов
89'
Замена
А. Кувшинов
️️️️
И. Нагибин
85'
ГОЛ! 3:0!
М. Житнев
84'
82'
Замена
П. Деобальд
️️️️
А. Кутьин
73'
Замена
С. Маслов
️️️️
В. Стеклов
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
К. Берхамов
65'
Желтая карточка
А. Харитонов
61'
56'
Замена
А. Дудолев
️️️️
В. Федотов
Замена
А. Гладышев
️️️️
Р. Беляев
46'
41'
Желтая карточка
А. Кутьин
ГОЛ! 1:0!
Р. Беляев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
99
Максим Житнев
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
18
Горан Вуйович
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Cибирь
20
Даниил Авдюшкин
ВР
66
Игорь Губанов
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
12
Алексей Кувшинов
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
2
Александр Димидко
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
18
Артем Дудолев
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
4-1-4-1
22
Цыган
44
Ларенц
4
Выходил
3
Плопа
28
Магаль
33
Дышеков
83
Харитонов
9
Нагибин
8
Макаренко
99
Житнев
7
Беляев
3-2-3-2
16
Котов
22
Ершов
71
Денисов
23
Калешин
14
Хагуш
4
Айдов
20
Стеклов
7
Берхамов
19
Федотов
48
Кутьин
18
Вуйович
9
Нагибин
12
Кувшинов
12
Кувшинов
9
Нагибин
83
Харитонов
32
Скороходов
32
Скороходов
83
Харитонов
7
Беляев
5
Гладышев
5
Гладышев
7
Беляев
48
Кутьин
57
Деобальд
57
Деобальд
48
Кутьин
19
Федотов
18
Дудолев
18
Дудолев
19
Федотов
20
Стеклов
14
Маслов
14
Маслов
20
Стеклов
Остались в запасе
Cибирь
Арсенал
98
Ильмир Якупов
ЦФ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
20
Даниил Авдюшкин
ВР
22
Игорь Кот
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
2
Александр Димидко
ЦП
Главный тренер
Виктор Булатов
Остались в запасе
98
Ильмир Якупов
ЦФ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
20
Даниил Авдюшкин
ВР
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
2
Александр Димидко
ЦП
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Cибирь - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Спартак
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