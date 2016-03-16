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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Арсенал
Волгарь - Арсенал: обзор матча 16 марта 2016
Волгарь
16.03.2016, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
71'
С. Терехов
29'
И. Горбатенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Арсенал
Замена
Р. Болов
️️️️
Ш. Асильдаров
86'
84'
Замена
И. Ершов
️️️️
С. Игнатьев
74'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
С. Маслов
ГОЛ! 1:1!
С. Терехов
71'
Замена
Т. Букия
️️️️
М. Яковлев
67'
Замена
А. Скворцов
️️️️
И. Лукьяновс
62'
Желтая карточка
М. Яковлев
60'
Замена
А. Сутормин
️️️️
А. Болонин
57'
Желтая карточка
А. Байрыев
44'
29'
ГОЛ! 0:1!
И. Горбатенко
24'
Желтая карточка
К. Берхамов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
11
Александр Болонин
ЛВ
9
Максим Яковлев
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
11
Алексей Сутормин
ПЗ
10
Темури Букия
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Арсенал
1
Александр Фильцов
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
18
Горан Вуйович
ЦФ
4-4-1-1
71
Бучнев
32
Терехов
28
Байрыев
13
Иванов
7
Зураев
34
Алейник
10
Лукьяновс
33
Кренделев
9
Яковлев
11
Болонин
9
Асильдаров
4-3-1-2
22
Кот
14
Хагуш
6
Беляев
71
Денисов
4
Айдов
20
Стеклов
7
Берхамов
27
Игнатьев
23
Горбатенко
14
Маслов
99
Шевченко
10
Лукьяновс
92
Скворцов
92
Скворцов
10
Лукьяновс
9
Яковлев
10
Букия
10
Букия
9
Яковлев
11
Болонин
11
Сутормин
11
Сутормин
11
Болонин
9
Асильдаров
88
Болов
88
Болов
9
Асильдаров
27
Игнатьев
22
Ершов
22
Ершов
27
Игнатьев
14
Маслов
24
Смирнов
24
Смирнов
14
Маслов
Остались в запасе
Волгарь
Арсенал
10
Руслан Газзаев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
32
Андрей Горбанец
АП
1
Александр Фильцов
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
18
Горан Вуйович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
10
Руслан Газзаев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
Остались в запасе
32
Андрей Горбанец
АП
1
Александр Фильцов
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
18
Горан Вуйович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Волгарь - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Центральный
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