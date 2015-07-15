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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Арсенал
Зенит-2 - Арсенал: обзор матча 15 июля 2015
Зенит-2
15.07.2015, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
8'
Д. Ткачук
57'
К. Лобов
56'
В. Рыжков
80'
А. Кутьин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Арсенал
90'
+3
Желтая карточка
А. Хагуш
88'
Желтая карточка
С. Маслов
Замена
К. Троянов
️️️️
А. Евсеев
83'
80'
ГОЛ! 2:2!
А. Кутьин
77'
Замена
С. Маслов
️️️️
Д. Стародуб
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
П. Долгов
74'
Желтая карточка
Д. Ткачук
70'
62'
Замена
А. Денисов
️️️️
Д. Айдов
Замена
А. Попов
️️️️
П. Киреенко
61'
57'
Желтая карточка
М. Кашчелан
57'
Замена
П. Деобальд
️️️️
А. Дудолев
ГОЛ! 2:1!
К. Лобов
57'
56'
ГОЛ! 1:1!
В. Рыжков
23'
Желтая карточка
И. Калешин
ГОЛ! 1:0!
Д. Ткачук
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
18
Константин Зырянов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Зенит-2
29
Михаил Мжельский
ВР
55
Артем Вяткин
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
43
Павел Назимов
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
73
Ренат Гагиты
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
17
Александр Закарлюка
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
2-5-2-1
96
Обухов
55
Лобов
58
Зуев
22
Иванов
5
Зинков
94
Евсеев
88
Богаев
18
Зырянов
31
Ткачук
13
Киреенко
91
Долгов
3-3-3-1
22
Кот
14
Хагуш
4
Айдов
23
Калешин
11
Стародуб
18
Кашчелан
8
Тесак
18
Дудолев
20
Стеклов
28
Рыжков
48
Кутьин
94
Евсеев
79
Троянов
79
Троянов
94
Евсеев
13
Киреенко
18
Попов
18
Попов
13
Киреенко
91
Долгов
19
Джорджевич
19
Джорджевич
91
Долгов
4
Айдов
71
Денисов
71
Денисов
4
Айдов
18
Дудолев
57
Деобальд
57
Деобальд
18
Дудолев
11
Стародуб
14
Маслов
14
Маслов
11
Стародуб
Остались в запасе
Зенит-2
Арсенал
47
Сергей Иванов
ЦП
55
Артем Вяткин
ЦЗ
43
Павел Назимов
ЦФ
29
Михаил Мжельский
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
73
Ренат Гагиты
ЦП
16
Сергей Котов
ВР
22
Иван Ершов
ПЗ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Остались в запасе
47
Сергей Иванов
ЦП
55
Артем Вяткин
ЦЗ
43
Павел Назимов
ЦФ
29
Михаил Мжельский
ВР
Остались в запасе
73
Ренат Гагиты
ЦП
16
Сергей Котов
ВР
22
Иван Ершов
ПЗ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Зенит-2 - Арсенал
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Зенит-2
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1 : 3
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4 : 3
24.10.2026
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2 : 0
17.10.2026
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3 : 2
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Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
МСА Петровский
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