Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Енисей
Арсенал - Енисей: обзор матча 20 марта 2016
Арсенал
20.03.2016, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
2 : 0
Завершен
Енисей
27'
С. Игнатьев
47'
Д. Айдов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Енисей
Замена
И. Калешин
️️️️
К. Берхамов
89'
Замена
А. Горбанец
️️️️
И. Горбатенко
77'
72'
Замена
А. Ломакин
️️️️
К. Марущак
Замена
И. Ершов
️️️️
С. Игнатьев
70'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
С. Маслов
64'
57'
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
А. Хрущев
50'
Желтая карточка
А. Мануковский
ГОЛ! 2:0!
Д. Айдов
47'
45'
Желтая карточка
В. Азаров
Желтая карточка
А. Хагуш
43'
ГОЛ! 1:0!
С. Игнатьев
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Фильцов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Енисей
1
Василий Азаров
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
10
Алексей Исаев
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
18
Горан Вуйович
ЦФ
Енисей
77
Михаил Бородько
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
13
Самир Юсифов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
4-3-1-2
1
Фильцов
4
Айдов
6
Беляев
71
Денисов
14
Хагуш
27
Игнатьев
7
Берхамов
20
Стеклов
23
Горбатенко
14
Маслов
99
Шевченко
4-1-3-1-1
1
Азаров
22
Шабаев
80
Качан
23
Васильев
18
Марущак
10
Исаев
8
Иванов
8
Мануковский
17
Хрущев
88
Галыш
27
Радченко
23
Горбатенко
32
Горбанец
32
Горбанец
23
Горбатенко
7
Берхамов
23
Калешин
23
Калешин
7
Берхамов
27
Игнатьев
22
Ершов
22
Ершов
27
Игнатьев
14
Маслов
24
Смирнов
24
Смирнов
14
Маслов
18
Марущак
90
Ломакин
90
Ломакин
18
Марущак
17
Хрущев
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
17
Хрущев
Остались в запасе
Арсенал
Енисей
22
Игорь Кот
ВР
19
Виталий Федотов
ЦП
18
Горан Вуйович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
13
Самир Юсифов
ЦП
77
Михаил Бородько
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
19
Виталий Федотов
ЦП
18
Горан Вуйович
ЦФ
Остались в запасе
13
Самир Юсифов
ЦП
77
Михаил Бородько
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Арсенал - Енисей
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
Матч! Наш Спорт
Новости команд
Все
Арсенал
Енисей
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Первая лига России: шансы «Нижнего Новгорода» и «Арсенала Тулы» на победу в матче 16-го тура
29 октября
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+