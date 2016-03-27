Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Арсенал
Тюмень - Арсенал: обзор матча 27 марта 2016
Тюмень
27.03.2016, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
90'
Д. Кленкин
18'
И. Шевченко
53'
Д. Айдов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Арсенал
ГОЛ! 1:2!
Д. Кленкин
90'
Замена
А. Чуканов
️️️️
А. Пустозеров
88'
85'
Замена
Ф. Браун Форбс
️️️️
И. Шевченко
Замена
П. Маслов
️️️️
А. Куликов
85'
81'
Замена
А. Горбанец
️️️️
К. Берхамов
74'
Замена
А. Базанов
️️️️
С. Маслов
71'
Замена
В. Федотов
️️️️
С. Игнатьев
69'
Желтая карточка
М. Беляев
53'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Айдов
Желтая карточка
И. Чудин
52'
44'
Желтая карточка
В. Стеклов
Желтая карточка
П. Шакуро
41'
Желтая карточка
А. Куликов
28'
18'
ГОЛ! 0:1!
И. Шевченко
Красная карточка
Р. Абазов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Арсенал
1
Александр Фильцов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
76
Дмитрий Маурин
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
72
Сергей Кошелев
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
7
Александр Заславский
ЦФ
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
18
Артем Дудолев
ПП
11
Алексей Базанов
ЦФ
3-2-4-1
35
Смирнов
91
Куликов
90
Шакуро
77
Павленко
4
Локтионов
57
Абазов
20
Теленков
4
Кленкин
27
Чудин
4
Пустозеров
9
Мамтов
4-3-1-2
1
Фильцов
14
Хагуш
6
Беляев
71
Денисов
4
Айдов
20
Стеклов
7
Берхамов
27
Игнатьев
23
Горбатенко
14
Маслов
99
Шевченко
4
Пустозеров
7
Чуканов
7
Чуканов
4
Пустозеров
91
Куликов
39
Маслов
39
Маслов
91
Куликов
7
Берхамов
32
Горбанец
32
Горбанец
7
Берхамов
99
Шевченко
26
Браун Форбс
26
Браун Форбс
99
Шевченко
27
Игнатьев
19
Федотов
19
Федотов
27
Игнатьев
14
Маслов
11
Базанов
11
Базанов
14
Маслов
Остались в запасе
Тюмень
Арсенал
76
Дмитрий Маурин
ЦЗ
72
Сергей Кошелев
ЦП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
7
Александр Заславский
ЦФ
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
22
Игорь Кот
ВР
22
Иван Ершов
ПЗ
18
Артем Дудолев
ПП
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
76
Дмитрий Маурин
ЦЗ
72
Сергей Кошелев
ЦП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
7
Александр Заславский
ЦФ
35
Игорь Телков
ВР
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
22
Иван Ершов
ПЗ
18
Артем Дудолев
ПП
Главный тренер
Александр Ивченко
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Тюмень - Арсенал
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Геолог
Новости команд
Все
Тюмень
Арсенал
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Торпедо Миасс» – «Тюмень»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Первая лига России: шансы «Нижнего Новгорода» и «Арсенала Тулы» на победу в матче 16-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+