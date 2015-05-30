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Александр Минченков
Статистика
Александр Минченков - статистика
Завершил карьеру
13 января 1989 (37), Москва
#10 | Нападающий
186 см | 76 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ПФЛ. Зона Запад 2016/2017
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Лига Европы 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Кубок РЖД 2008
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
23
3
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Балтика
1 : 1
30.05.2015
Шинник
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Балтика
1 : 0
24.05.2015
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Балтика
0 : 2
10.05.2015
Тосно
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Томь
0 : 1
03.05.2015
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Балтика
1 : 1
25.04.2015
Сокол
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Енисей
0 : 1
22.03.2015
Балтика
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
1 : 0
18.03.2015
Сочи
1' - 72'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Оренбург
1 : 0
14.03.2015
Балтика
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Балтика
0 : 0
22.11.2014
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волга
0 : 0
18.11.2014
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сахалин
0 : 0
14.11.2014
Балтика
1' - 83'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Cибирь
2 : 0
02.11.2014
Балтика
46' - 90'
49'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1 : 1
25.10.2014
Тюмень
1' - 68'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тосно
1 : 0
19.10.2014
Балтика
1' - 68'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Балтика
1 : 2
11.10.2014
Томь
1' - 73'
33'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сокол
1 : 1
05.10.2014
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Балтика
1 : 0
29.09.2014
Химик
46' - 90'
82'
Россия. ФНЛ, 11 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
20.09.2014
Балтика
56' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Балтика
1 : 2
13.09.2014
Луч
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Крылья Советов
2 : 0
07.09.2014
Балтика
1' - 55'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
1 : 1
24.08.2014
Енисей
84' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сочи
0 : 2
17.08.2014
Балтика
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
2 : 2
10.08.2014
Оренбург
66' - 90'
72'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
2 : 1
27.07.2014
Волга
71' - 90'
88'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Балтика
1 : 0
19.07.2014
Сахалин
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Анжи
0 : 0
12.07.2014
Балтика
1' - 63'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
2 : 1
06.07.2014
Балтика
1' - 62'
57'
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