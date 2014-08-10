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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Оренбург
Балтика - Оренбург: обзор матча 10 августа 2014
Балтика
10.08.2014, воскресенье, 20:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
2 : 2
Завершен
Оренбург
49'
М. Скавыш
63'
С. Цуканов
75'
А. Ойеволе
80'
А. Кобялко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Оренбург
90'
Желтая карточка
Д. Андреев
86'
Замена
Д. Андреев
️️️️
Х. Аппаев
80'
ГОЛ! 2:2!
А. Кобялко
Замена
А. Гацко
️️️️
В. Каленкович
75'
75'
ГОЛ! 2:1!
А. Ойеволе
Желтая карточка
В. Каленкович
74'
73'
Замена
М. Барсов
️️️️
Д. Кабутов
Желтая карточка
А. Минченков
72'
68'
Замена
А. Кобялко
️️️️
М. Яковлев
Замена
А. Минченков
️️️️
В. Запрудских
66'
ГОЛ! 2:0!
С. Цуканов
63'
61'
Замена
М. Шогенов
️️️️
С. Бреев
ГОЛ! 1:0!
М. Скавыш
49'
Замена
И. Гелоян
️️️️
А. Зюзинс
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
99
Тофик Кадимов
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
3-2-3-1
88
Шелия
39
Цуканов
3
Плопа
23
Васильев
4
Овсиенко
89
Стоцкий
93
Каленкович
17
Зюзинс
38
Зинович
15
Скавыш
3-2-4-1
98
Абакумов
70
Кабутов
10
Парняков
58
Ойеволе
12
Малых
2
Полуяхтов
30
Друзин
9
Яковлев
3
Ахмедов
23
Бреев
14
Аппаев
17
Зюзинс
10
Гелоян
10
Гелоян
17
Зюзинс
68
Запрудских
10
Минченков
10
Минченков
68
Запрудских
93
Каленкович
17
Гацко
17
Гацко
93
Каленкович
14
Аппаев
15
Андреев
15
Андреев
14
Аппаев
23
Бреев
8
Шогенов
8
Шогенов
23
Бреев
70
Кабутов
14
Барсов
14
Барсов
70
Кабутов
9
Яковлев
22
Кобялко
22
Кобялко
9
Яковлев
Остались в запасе
Балтика
Оренбург
99
Тофик Кадимов
ЦФ
1
Александр Колинько
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
77
Артем Москвин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
99
Тофик Кадимов
ЦФ
1
Александр Колинько
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Остались в запасе
77
Артем Москвин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Балтика - Оренбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Балтика
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