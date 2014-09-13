Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Луч
Балтика - Луч: обзор матча 13 сентября 2014
Балтика
13.09.2014, суббота, 20:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 2
Завершен
Луч
85'
С. Цуканов
25'
Р. Славнов
78'
А. Аверьянов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Луч
90'
+3
Желтая карточка
Д. Книга
Замена
А. Алексеев
️️️️
В. Запрудских
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
С. Цуканов
85'
78'
ГОЛ! 0:2!
А. Аверьянов
76'
Замена
Д. Клопков
️️️️
В. Кренделев
Замена
А. Минченков
️️️️
М. Плопа
70'
Желтая карточка
Д. Зинович
67'
64'
Замена
М. Бурченко
️️️️
Р. Корян
61'
Желтая карточка
Нивалдо
55'
Желтая карточка
Г. Джиоев
46'
Замена
А. Аверьянов
️️️️
Г. Тетрашвили
46'
Замена
Нивалдо
️️️️
С. Гаракоев
Замена
А. Панюков
️️️️
И. Гелоян
46'
Желтая карточка
А. Зюзинс
45'
+1
Желтая карточка
И. Гелоян
31'
25'
ГОЛ! 0:1!
Р. Славнов
Желтая карточка
В. Каленкович
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
93
Виталий Каленкович
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Луч
1
Денис Книга
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
4
Роман Славнов
ПП
9
Руслан Корян
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
99
Тофик Кадимов
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Луч
55
Артем Штанько
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
44
Денис Клопков
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
6
Нивалдо
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
3-2-3-1
88
Шелия
23
Васильев
39
Цуканов
4
Овсиенко
3
Плопа
89
Стоцкий
93
Каленкович
17
Зюзинс
38
Зинович
10
Гелоян
3-2-4-1
1
Книга
25
Семочко
23
Джиоев
24
Мирошниченко
27
Лебедев
2
Кренделев
4
Славнов
3
Тетрашвили
23
Ваганов
33
Гаракоев
9
Корян
68
Запрудских
22
Алексеев
22
Алексеев
68
Запрудских
3
Плопа
10
Минченков
10
Минченков
3
Плопа
10
Гелоян
11
Панюков
11
Панюков
10
Гелоян
3
Тетрашвили
11
Аверьянов
11
Аверьянов
3
Тетрашвили
2
Кренделев
44
Клопков
44
Клопков
2
Кренделев
9
Корян
8
Бурченко
8
Бурченко
9
Корян
33
Гаракоев
6
Нивалдо
6
Нивалдо
33
Гаракоев
Остались в запасе
Балтика
Луч
99
Тофик Кадимов
ЦФ
1
Александр Колинько
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
55
Артем Штанько
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Остались в запасе
99
Тофик Кадимов
ЦФ
1
Александр Колинько
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Балтика - Луч
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Балтика
Новости команд
Все
Балтика
Луч
Генич знает, почему «Балтика» деградирует при Талалаеве
Вчера, 12:21
11
Нигматуллин отреагировал на слова Латышонка, что он может жить на 30 тысяч в месяц
14 ноября
3
Талалаев на два дня выпадает из жизни после поражений
14 ноября
5
Босс «Балтики» ответил на вопрос об изменениях в поведении Талалаева
13 ноября
Бубнов увидел унижение в матче Узбекистан – Россия
13 ноября
3
Генич знает, почему «Балтика» деградирует при Талалаеве
Вчера, 12:21
11
Нигматуллин отреагировал на слова Латышонка, что он может жить на 30 тысяч в месяц
14 ноября
3
Талалаев на два дня выпадает из жизни после поражений
14 ноября
5
Босс «Балтики» ответил на вопрос об изменениях в поведении Талалаева
13 ноября
Бубнов увидел унижение в матче Узбекистан – Россия
13 ноября
3
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
2020.06.23 13:18
1
Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»
2020.05.06 15:04
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+