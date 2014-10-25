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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Тюмень
Балтика - Тюмень: обзор матча 25 октября 2014
Балтика
25.10.2014, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 1
Завершен
Тюмень
74'
А. Алексеев
90+2'
Е. Савин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Тюмень
90'
+3
Вторая желтая
Д. Гузь
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Е. Савин
85'
Замена
Е. Савин
️️️️
О. Самсонов
82'
Желтая карточка
Д. Гузь
79'
Замена
А. Шляпкин
️️️️
А. Павленко
76'
Замена
Н. Теленков
️️️️
Клейтон
Замена
А. Васянович
️️️️
М. Плопа
76'
75'
Замена
С. Данилов
️️️️
Д. Кленкин
ГОЛ! 1:0!
А. Алексеев
74'
Замена
А. Алексеев
️️️️
А. Минченков
68'
Замена
И. Гелоян
️️️️
Д. Зинович
54'
Замена
В. Запрудских
️️️️
С. Цуканов
46'
Желтая карточка
А. Зюзинс
27'
Желтая карточка
С. Цуканов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
17
Михаил Канаев
ОП
11
Клейтон
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
36
Олег Самсонов
ПП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
99
Тофик Кадимов
ЦФ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
11
Владимир Коробка
ЛП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
3-2-3-1
1
Колинько
3
Плопа
39
Цуканов
4
Овсиенко
23
Васильев
4
Рытов
38
Зинович
17
Зюзинс
93
Каленкович
10
Минченков
4-1-3-1-1
1
Соколов
20
Чухлей
77
Павленко
55
Гузь
7
Кулешов
17
Канаев
36
Самсонов
4
Кленкин
11
Клейтон
3
Голяткин
9
Мамтов
39
Цуканов
68
Запрудских
68
Запрудских
39
Цуканов
38
Зинович
10
Гелоян
10
Гелоян
38
Зинович
10
Минченков
22
Алексеев
22
Алексеев
10
Минченков
3
Плопа
30
Васянович
30
Васянович
3
Плопа
11
Клейтон
20
Теленков
20
Теленков
11
Клейтон
77
Павленко
13
Шляпкин
13
Шляпкин
77
Павленко
4
Кленкин
7
Данилов
7
Данилов
4
Кленкин
36
Самсонов
99
Савин
99
Савин
36
Самсонов
Остались в запасе
Балтика
Тюмень
99
Тофик Кадимов
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
99
Денис Барышников
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
11
Владимир Коробка
ЛП
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
99
Тофик Кадимов
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
17
Андрей Гацко
ЦФ
Остались в запасе
99
Денис Барышников
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
11
Владимир Коробка
ЛП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Балтика - Тюмень
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Балтика
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