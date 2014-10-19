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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Балтика
Тосно - Балтика: обзор матча 19 октября 2014
Тосно
19.10.2014, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
56'
А. Пазин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Балтика
Замена
М. Смирнов
️️️️
А. Пазин
90'
+3
Замена
А. Мурнин
️️️️
А. Радченко
90'
+1
Замена
А. Бочков
️️️️
Б. Хадарцев
83'
82'
Замена
А. Гацко
️️️️
А. Зюзинс
81'
Желтая карточка
С. Цуканов
Замена
М. Султонов
️️️️
А. Павленко
70'
68'
Замена
А. Алексеев
️️️️
А. Минченков
57'
Замена
И. Гелоян
️️️️
В. Запрудских
ГОЛ! 1:0!
А. Пазин
56'
Желтая карточка
А. Радченко
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
77
Нукри Ревишвили
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Тосно
1
Алексей Дугнист
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
25
Андрей Бочков
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
99
Тофик Кадимов
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
3-1-3-2-1
77
Ревишвили
88
Наваловский
19
Пономарев
3
Зайцев
11
Пазин
23
Причиненко
8
Павленко
7
Берхамов
10
Хадарцев
77
Романенко
27
Радченко
3-2-3-1
88
Шелия
3
Плопа
23
Васильев
39
Цуканов
89
Стоцкий
4
Овсиенко
93
Каленкович
17
Зюзинс
38
Зинович
10
Минченков
8
Павленко
28
Султонов
28
Султонов
8
Павленко
11
Пазин
25
Смирнов
25
Смирнов
11
Пазин
10
Хадарцев
25
Бочков
25
Бочков
10
Хадарцев
27
Радченко
27
Мурнин
27
Мурнин
27
Радченко
10
Минченков
22
Алексеев
22
Алексеев
10
Минченков
68
Запрудских
10
Гелоян
10
Гелоян
68
Запрудских
17
Зюзинс
17
Гацко
17
Гацко
17
Зюзинс
Остались в запасе
Тосно
Балтика
24
Михаил Горелишвили
ОП
1
Алексей Дугнист
ВР
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
99
Тофик Кадимов
ЦФ
1
Александр Колинько
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
24
Михаил Горелишвили
ОП
1
Алексей Дугнист
ВР
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Остались в запасе
99
Тофик Кадимов
ЦФ
1
Александр Колинько
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Тосно - Балтика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Кировец
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