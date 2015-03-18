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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Сочи
Балтика - Сочи: обзор матча 18 марта 2015
Балтика
18.03.2015, среда, 20:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
1 : 0
Завершен
Сочи
58'
С. Цуканов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Сочи
88'
Замена
О. Яковлев
️️️️
Я. Казаев
Замена
А. Субботин
️️️️
Н. Безлихотнов
88'
84'
Замена
В. Сысоев
️️️️
С. Матяш
Замена
А. Гацко
️️️️
Г. Нуров
74'
Замена
М. Скавыш
️️️️
А. Минченков
72'
Замена
Г. Нуров
️️️️
А. Зюзинс
60'
ГОЛ! 1:0!
С. Цуканов
58'
54'
Желтая карточка
Е. Матрахов
Желтая карточка
А. Карачанаков
48'
15'
Замена
А. Золотаренко
️️️️
Р. Умаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
71
Антон Карачанаков
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Сочи
1
Денис Книга
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
19
Юрий Солнцев
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
10
Станислав Матяш
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Адьям Кузяев
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
94
Георгий Нуров
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
71
Олег Яковлев
ЦЗ
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
2-5-2-1
1
Колинько
68
Запрудских
39
Цуканов
93
Каленкович
23
Ваганов
8
Макаренко
17
Зюзинс
9
Шуленин
71
Карачанаков
90
Безлихотнов
10
Минченков
2-2-3-1-2
1
Книга
6
Вихров
5
Абдулфаттах
10
Матрахов
19
Солнцев
88
Миронов
53
Казаев
31
Рогов
27
Есин
11
Умаров
10
Матяш
17
Зюзинс
94
Нуров
94
Нуров
17
Зюзинс
90
Безлихотнов
9
Субботин
9
Субботин
90
Безлихотнов
10
Минченков
15
Скавыш
15
Скавыш
10
Минченков
Нуров
17
Гацко
17
Гацко
Нуров
11
Умаров
14
Золотаренко
14
Золотаренко
11
Умаров
10
Матяш
4
Сысоев
4
Сысоев
10
Матяш
53
Казаев
71
Яковлев
71
Яковлев
53
Казаев
Остались в запасе
Балтика
Сочи
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Юран
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Адьям Кузяев
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
Остались в запасе
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Адьям Кузяев
Статистика матча Балтика - Сочи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Балтика
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