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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Томь
Балтика - Томь: обзор матча 11 октября 2014
Балтика
11.10.2014, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
1 : 2
Завершен
Томь
33'
А. Минченков
14'
А. Саная (П)
82'
Н. Баженов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Томь
90'
+4
Замена
Р. Сабитов
️️️️
Н. Баженов
90'
+2
Желтая карточка
П. Немов
Замена
А. Пасько
️️️️
В. Каленкович
90'
+1
Замена
Т. Кадимов
️️️️
И. Гелоян
85'
82'
ГОЛ! 1:2!
Н. Баженов
74'
Замена
П. Немов
️️️️
И. Темников
Замена
А. Васянович
️️️️
А. Минченков
73'
Замена
А. Алексеев
️️️️
В. Запрудских
72'
68'
Замена
И. Михалев
️️️️
А. Саная
64'
Замена
В. Сорокин
️️️️
П. Нехайчик
50'
Желтая карточка
Ж. Миланов
Желтая карточка
Е. Овсиенко
43'
42'
Желтая карточка
Е. Башкиров
ГОЛ! 1:1!
А. Минченков
33'
22'
Желтая карточка
А. Саная
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Саная
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
99
Тофик Кадимов
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
3-2-2-1-1
88
Шелия
3
Плопа
4
Овсиенко
39
Цуканов
23
Васильев
89
Стоцкий
38
Зинович
93
Каленкович
10
Гелоян
10
Минченков
4-1-3-2
1
Солосин
21
Миланов
25
Йиранек
26
Бендзь
11
Темников
44
Башкиров
32
Баженов
2
Димидко
33
Нехайчик
32
Саная
72
Голышев
68
Запрудских
22
Алексеев
22
Алексеев
68
Запрудских
10
Гелоян
99
Кадимов
99
Кадимов
10
Гелоян
93
Каленкович
3
Пасько
3
Пасько
93
Каленкович
10
Минченков
30
Васянович
30
Васянович
10
Минченков
11
Темников
5
Немов
5
Немов
11
Темников
32
Баженов
34
Сабитов
34
Сабитов
32
Баженов
33
Нехайчик
15
Сорокин
15
Сорокин
33
Нехайчик
32
Саная
39
Михалев
39
Михалев
32
Саная
Остались в запасе
Балтика
Томь
95
Денис Вамбольт
ВР
4
Михаил Рытов
ПЗ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
77
Олег Чуваев
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
4
Михаил Рытов
ПЗ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Остались в запасе
77
Олег Чуваев
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Балтика - Томь
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Балтика
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