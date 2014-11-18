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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Балтика
Волга - Балтика: обзор матча 18 ноября 2014
Волга
18.11.2014, вторник, 18:30
Россия. ФНЛ, 20 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Балтика
90'
Замена
Е. Бутаков
️️️️
И. Гелоян
Замена
М. Уридия
️️️️
А. Саркисов
86'
83'
Замена
А. Васянович
️️️️
А. Алексеев
Замена
Л. Шелтон
️️️️
А. Чурин
81'
Замена
Э. Суханов
️️️️
А. Миносян
75'
Желтая карточка
И. Кухарчук
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
53
Андрей Чурин
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
31
Леандро
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
96
Никита Николаев
ЦЗ
78
Лутон Шелтон
ЛВ
18
Эдуард Суханов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
99
Тофик Кадимов
ЦФ
3-4-1-2
27
Комаров
6
Полянин
66
Жестоков
3
Джалилов
7
Миносян
53
Чурин
15
Маляка
31
Леандро
44
Кухарчук
32
Козлов
11
Саркисов
3-2-1-1-3
88
Шелия
3
Плопа
23
Васильев
39
Цуканов
4
Рытов
89
Стоцкий
38
Зинович
10
Гелоян
17
Гацко
10
Минченков
22
Алексеев
11
Саркисов
25
Уридия
25
Уридия
11
Саркисов
7
Миносян
18
Суханов
18
Суханов
7
Миносян
53
Чурин
78
Шелтон
78
Шелтон
53
Чурин
10
Гелоян
24
Бутаков
24
Бутаков
10
Гелоян
22
Алексеев
30
Васянович
30
Васянович
22
Алексеев
Остались в запасе
Волга
Балтика
96
Никита Николаев
ЦЗ
25
Артур Нигматуллин
ВР
10
Илья Петров
ЦП
99
Тофик Кадимов
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
96
Никита Николаев
ЦЗ
25
Артур Нигматуллин
ВР
10
Илья Петров
ЦП
Остались в запасе
99
Тофик Кадимов
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Волга - Балтика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
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