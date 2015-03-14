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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Балтика
Оренбург - Балтика: обзор матча 14 марта 2015
Оренбург
14.03.2015, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
10'
С. Бреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Балтика
Желтая карточка
Д. Кабутов
90'
+1
Замена
М. Яковлев
️️️️
В. Парняков
87'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
С. Бреев
84'
Замена
А. Кобялко
️️️️
И. Коронов
76'
75'
Замена
А. Алексеев
️️️️
А. Гацко
67'
Замена
А. Карачанаков
️️️️
Г. Нуров
Замена
М. Шогенов
️️️️
Р. Воробьев
66'
46'
Замена
А. Минченков
️️️️
Е. Овсиенко
46'
Замена
М. Васильев
️️️️
А. Субботин
45'
Желтая карточка
Е. Овсиенко
39'
Желтая карточка
С. Ваганов
11'
Желтая карточка
А. Зюзинс
ГОЛ! 1:0!
С. Бреев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
30
Алексей Друзин
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
9
Александр Шуленин
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
17
Андрей Гацко
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
6
Айзат Садыков
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
71
Антон Карачанаков
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
4-1-4-1
98
Абакумов
26
Васиев
58
Ойеволе
10
Парняков
2
Полуяхтов
8
Афонин
30
Друзин
84
Воробьев
23
Бреев
14
Коронов
14
Аппаев
3-4-1-2
1
Колинько
4
Рытов
39
Цуканов
4
Овсиенко
9
Шуленин
23
Ваганов
17
Зюзинс
93
Каленкович
94
Нуров
9
Субботин
17
Гацко
23
Бреев
70
Кабутов
70
Кабутов
23
Бреев
84
Воробьев
8
Шогенов
8
Шогенов
84
Воробьев
10
Парняков
9
Яковлев
9
Яковлев
10
Парняков
14
Коронов
22
Кобялко
22
Кобялко
14
Коронов
94
Нуров
71
Карачанаков
71
Карачанаков
94
Нуров
17
Гацко
22
Алексеев
22
Алексеев
17
Гацко
9
Субботин
23
Васильев
23
Васильев
9
Субботин
4
Овсиенко
10
Минченков
10
Минченков
4
Овсиенко
Остались в запасе
Оренбург
Балтика
6
Айзат Садыков
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
Остались в запасе
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Оренбург - Балтика
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
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